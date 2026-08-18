«Практически не было ни отдыха»: Родион Газманов рассказал о своём идеальном отпуске

18 августа 2026, 13:24

Родион Газманов рассказал, как провёл первый отпуск во Вьетнаме

Родион Газманов (Фото: Instagram* @rodder13)

Певец Родион Газманов вернулся из отпуска во Вьетнаме и рассказал kp.ru, что идеальный отдых для него — это спокойный день на солнце, полноценный сон и вкусная еда.





Газманов отметил, что оказался во Вьетнаме впервые.

«Кажется, там идеально сочетаются отдых и активность: огромное количество экскурсий, путешествий, походов и достопримечательностей. На все эти прекрасные мероприятия я не ходил, потому что после очень интенсивного года, в котором у меня практически не было ни отдыха, ни выходных, мой идеальный отпуск — это вкусно поесть, выспаться и позагорать», — признался артист.