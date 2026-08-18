«Абсолютно открыта»: Адвокат Седоковой впервые отреагировала на иски семьи Тиммы
Адвокат Анны Седоковой прокомментировала новый иск родителей Яниса Тиммы
Адвокат Анны Седоковой Татьяна Стукалова высказалась о новых требованиях, которые сторона родителей погибшего баскетболиста Яниса Тиммы предъявила в суде.
В беседе с Super Стукалова подчеркнула, что считает все заявления Седоковой «чистой правдой».
«Сторона [родителей Яниса Тиммы] представила новые требования. По закону суд дал возможность второй стороне [Анны Седоковой] — с ними ознакомиться. Дело рассматривается в суде, и именно суд решит, действительно это или недействительно», — отметила она.Юрист добавила, что они с клиенткой не обсуждали возможность мирного урегулирования. При этом сама певица ранее заявляла о своей открытости к диалогу, и, по словам адвоката, это действительно отражает её позицию.