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«Абсолютно открыта»: Адвокат Седоковой впервые отреагировала на иски семьи Тиммы

Адвокат Анны Седоковой прокомментировала новый иск родителей Яниса Тиммы
Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Адвокат Анны Седоковой Татьяна Стукалова высказалась о новых требованиях, которые сторона родителей погибшего баскетболиста Яниса Тиммы предъявила в суде.



В беседе с Super Стукалова подчеркнула, что считает все заявления Седоковой «чистой правдой».

«Сторона [родителей Яниса Тиммы] представила новые требования. По закону суд дал возможность второй стороне [Анны Седоковой] — с ними ознакомиться. Дело рассматривается в суде, и именно суд решит, действительно это или недействительно», — отметила она.
Юрист добавила, что они с клиенткой не обсуждали возможность мирного урегулирования. При этом сама певица ранее заявляла о своей открытости к диалогу, и, по словам адвоката, это действительно отражает её позицию.
Ольга Щелокова

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