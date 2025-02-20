«Вот это он порвал всем»: актер сериала «Ольга» о Борисове в «Аноре»

Юра Борисов (Фото: Instagram*/yuri_borisov_)
Актер из сериала «Ольга» Сергей Романович восхитился своим коллегой по цеху Юрием Борисовым в фильме «Анора», хоть и смотрел его урывками. Об этом пишет ОК!
«Отреагировал с восхищением, а если сказать словами из реальной жизни: «Вот это он порвал всем…». Ну, вы поняли!» — сказал Романович.
Собеседник добавил, пример номинированного на «Оскар» Борисова показывает, что российские артисты вполне реально могут быть номинированными на зарубежную премию. Самому Романовичу важно «явить свой талант миру». Он благодарен Борисову за вдохновение.
Помимо «Аноры», Романовичу понравились последние киноленты с Борисовым. Речь идет о «Серебряных коньках» и «Кентавре».
Ранее стало известно, завидовал ли актер Марк Эйдельштейн Юре Борисову.
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Никита Кротов