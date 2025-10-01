«Я терпеливый»: Машков рассказал о трудностях после прихода в «Современник»

01 октября 2025, 17:44

Владимир Машков рассказал о первом годе работы в «Современнике»

Владимир Машков (Фото: кадр из сериала «Налёт»)

Актёр и режиссёр Владимир Машков выступил на открытии 70-го сезона театра «Современник», где рассказал о своём первом годе в должности художественного руководителя.





В беседе с «NEWS.ru» Машков отметил, что за этот период произошло много событий. Он добавил, что обладает терпением и готов к интенсивной ежедневной работе. На вопрос о самых сложных и значимых моментах он ответил, что ещё рано подводить итоги.

«Много разного было, но я человек терпеливый. У меня есть идея, которую мне подарили предшественники. Я говорю и о Галине Борисовне Волчек, и об Олеге Николаевиче Ефремове, и об Олеге Павловиче Табакове. Поэтому меня ничего не пугает», — высказался актёр.

