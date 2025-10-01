Врач опровергла слухи о пластике Алёны Водонаевой и раскрыла реальные процедуры

01 октября 2025, 19:24

Косметолог Мухина прокомментировала изменения во внешности Алёны Водонаевой

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Внешность телеведущей Алёны Водонаевой сильно изменилась после похудения. Подписчики отмечают, что у неё пропали щёки и появились заметные впадины, которые, по мнению фанатов, ей не идут.





Пластический хирург Марият Мухина в беседе с Общественной Службой Новостей предположила, что такие изменения вызвало не только похудение. По её словам, Водонаева предпочитает нехирургические методы.

«Я полагаю, здесь были применены нитевые технологии, которые переместили жировые пакеты щёчной зоны вверх на скулы, и скуловые зоны стали более выразительными, — сказала Марият.