«Предал семью и ушёл»: Алексей Глызин рассказал об отношениях с брошенным сыном

22 ноября 2025, 20:13

Алексей Глызин рассказал о примирении со старшим сыном после развода

Алексей Глызин (Фото: Instagram* @alexey.glyzin)

Певец Алексей Глызин в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказал о своих отношениях со старшим сыном. Артист сообщил, что сын Алексей простил его, и они восстановили общение.





Сейчас Глызин состоит во втором браке. Много лет назад он ушёл из первой семьи к другой женщине, и его сын тогда остался с матерью. Исполнитель хита «Ты не ангел» заявил, что до сих пор чувствует вину за тот поступок. По его словам, старший сын его «понял и простил».

«Я всё время понимаю, что я чего-то не сделал правильного, предал семью и ушёл. В глазах первой супруги я — предатель. Конечно, мой сын мог бы со мной не общаться, потому что папа предал семью, ушёл к другой женщине. Разговора у нас не было, но я так понимаю, что он меня понял и простил, как и первая супруга. У нас сейчас отношения очень тёплые», — поделился Глызин.