«Спиваются и торчат»: Яна Поплавская возмутилась гонорарами звёзд в шоу
Яна Поплавская возмутилась, что Джигурде и Волочковой платят миллионы на шоу
Актриса Яна Поплавская прокомментировала гонорары Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой за участие в шоу «Звёзды под капельницей». В своём Telegram-канале она выразила мнение, что артисты, которые компрометируют страну, получают больше, чем военнослужащие на передовой.
Проект «Звёзды под капельницей» стартовал на канале «Пятница!» 14 ноября. В нём знаменитости проходят лечение от зависимостей. Никита Джигурда сообщил, что за одну серию он и Волочкова получили сумму, сопоставимую с 20-летней пенсией — около 7 миллионов рублей.
Поплавская назвала такие выплаты несправедливыми.
«Лицедеям, много раз опозорившимся в СМИ и соцсетях, рассказывающим, как они спиваются и торчат, платят за это миллионы и миллионы. Какие разные весовые категории, какая разная ценность заслуг. Одни бьются за наше будущее, за будущее наших детей. И за будущее этих шкур, в том числе. А шкуры живут в своё удовольствие», — высказалась Яна.Ранее Яна Поплавская заработала 583 тысячи на курсах ораторского мастерства.