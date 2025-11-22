Достижения.рф

«Спиваются и торчат»: Яна Поплавская возмутилась гонорарами звёзд в шоу

Яна Поплавская возмутилась, что Джигурде и Волочковой платят миллионы на шоу
Яна Поплавская (Фото: Telegram @yana_poplavskaya)

Актриса Яна Поплавская прокомментировала гонорары Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой за участие в шоу «Звёзды под капельницей». В своём Telegram-канале она выразила мнение, что артисты, которые компрометируют страну, получают больше, чем военнослужащие на передовой.



Проект «Звёзды под капельницей» стартовал на канале «Пятница!» 14 ноября. В нём знаменитости проходят лечение от зависимостей. Никита Джигурда сообщил, что за одну серию он и Волочкова получили сумму, сопоставимую с 20-летней пенсией — около 7 миллионов рублей.

Поплавская назвала такие выплаты несправедливыми.

«Лицедеям, много раз опозорившимся в СМИ и соцсетях, рассказывающим, как они спиваются и торчат, платят за это миллионы и миллионы. Какие разные весовые категории, какая разная ценность заслуг. Одни бьются за наше будущее, за будущее наших детей. И за будущее этих шкур, в том числе. А шкуры живут в своё удовольствие», — высказалась Яна.
Ранее ​Яна Поплавская заработала 583 тысячи на курсах ораторского мастерства.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0