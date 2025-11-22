«Спиваются и торчат»: Яна Поплавская возмутилась гонорарами звёзд в шоу

22 ноября 2025, 19:50

Яна Поплавская возмутилась, что Джигурде и Волочковой платят миллионы на шоу

Яна Поплавская (Фото: Telegram @yana_poplavskaya)

Актриса Яна Поплавская прокомментировала гонорары Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой за участие в шоу «Звёзды под капельницей». В своём Telegram-канале она выразила мнение, что артисты, которые компрометируют страну, получают больше, чем военнослужащие на передовой.





Проект «Звёзды под капельницей» стартовал на канале «Пятница!» 14 ноября. В нём знаменитости проходят лечение от зависимостей. Никита Джигурда сообщил, что за одну серию он и Волочкова получили сумму, сопоставимую с 20-летней пенсией — около 7 миллионов рублей.



Поплавская назвала такие выплаты несправедливыми.

«Лицедеям, много раз опозорившимся в СМИ и соцсетях, рассказывающим, как они спиваются и торчат, платят за это миллионы и миллионы. Какие разные весовые категории, какая разная ценность заслуг. Одни бьются за наше будущее, за будущее наших детей. И за будущее этих шкур, в том числе. А шкуры живут в своё удовольствие», — высказалась Яна.