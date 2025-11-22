Достижения.рф

Актёру Виктору Сухорукову не дали шенген из-за якобы угрозы Евросоюзу

Виктор Сухоруков (Фото: Instagram* @viktor_sukhorukov_official)

Российский актёр Виктор Сухоруков сообщил телеканалу РЕН ТВ, что консульская служба отказала ему в выдаче шенгенской визы.



По словам Сухорукова, в официальном уведомлении указали, что одно или несколько государств Евросоюза считают его угрозой для своей безопасности или международных отношений.

«Не знаю даже, в какую сторону думать», — заявил артист.
Сухоруков планировал поехать в Германию, чтобы встретиться со своей давней подругой. Виктор Иванович подчеркнул, что в своей жизни всегда руководствовался принципами любви к Родине и служения Отечеству. В ответ на формулировку властей ЕС он исполнил фрагмент советской «Песни о Родине».

