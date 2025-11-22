Актёру Виктору Сухорукову не дали шенген из-за якобы угрозы Евросоюзу

22 ноября 2025, 17:50

Виктор Сухоруков (Фото: Instagram* @viktor_sukhorukov_official)

Российский актёр Виктор Сухоруков сообщил телеканалу РЕН ТВ, что консульская служба отказала ему в выдаче шенгенской визы.





По словам Сухорукова, в официальном уведомлении указали, что одно или несколько государств Евросоюза считают его угрозой для своей безопасности или международных отношений.

«Не знаю даже, в какую сторону думать», — заявил артист.