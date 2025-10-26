«Предатель на миллион»: бывшая жена Аскольда Запашного отреагировала на признание артиста в измене

26 октября 2025, 19:32

Бывшая жена Аскольда Запашного назвала его предателем после новости об измене

Элен Райхлин и Аскольд Запашный (Фото: Инстаграм* @ellen_zapashnaya)

Бывшая жена Аскольда Запашного впервые вышла на связь после откровений артиста о разводе. В своем блоге Элен Райхлин назвала изменившего ей дрессировщика предателем, но призналась, что все еще верит в настоящую любовь.





В последнем выпуске программы «Секрет на миллион» на НТВ Аскольд Запашный, долгое время считавшийся образцовым семьянином, шокировал публику признанием о разводе и измене жене с девушкой, родившей ему сына. Это откровение вызвало бурную реакцию как среди общественности, так и у его экс-супруги Элен Райхлин. В соцсетях женщина назвала его действия предательством.





«Предатель на миллион… Сценарий нового кино», — высказалась бывшая жена Аскольда Запашного.