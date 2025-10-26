Достижения.рф

Тимати подарил возлюбленной один из самых дорогих автомобилей

Тимати и Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)

Рэпер Тимати подарил возлюбленной Валентине Ивановой один из самых дорогих автомобилей на рынке. Об этом информирует Super.ru.



Валентина Иванова разместила в своём блоге фотографию гиперкара Koenigsegg Regera с интерьером из синей кожи. Модель поделилась снимком вскоре после своего дня рождения.

Фото: Инстаграм* @halfbloodval

Согласно информации источника, цена автомобиля составляет от трех до четырех миллионов долларов (более 250 миллионов рублей).

Напомним, 2 августа 2025 года у Валентины Ивановой и Тимати родилась дочь Эмма. Для рэпера это уже третий ребёнок. У артиста двое детей от предыдущих отношений.
Екатерина Коршунова

