Тимати подарил возлюбленной один из самых дорогих автомобилей
Рэпер Тимати подарил Валентине Ивановой машину за 250 млн рублей
Рэпер Тимати подарил возлюбленной Валентине Ивановой один из самых дорогих автомобилей на рынке. Об этом информирует Super.ru.
Валентина Иванова разместила в своём блоге фотографию гиперкара Koenigsegg Regera с интерьером из синей кожи. Модель поделилась снимком вскоре после своего дня рождения.
Согласно информации источника, цена автомобиля составляет от трех до четырех миллионов долларов (более 250 миллионов рублей).
Напомним, 2 августа 2025 года у Валентины Ивановой и Тимати родилась дочь Эмма. Для рэпера это уже третий ребёнок. У артиста двое детей от предыдущих отношений.
