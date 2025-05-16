«Предателей у нас не любят»: Сергей Никоненко раскритиковал заявление Хаматовой о возвращении в Россию

Чулпан Хаматова (фото: Instagram* @chulpanofficial)
Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова на днях призналась, что сильно тоскует по Москве. Актёр Сергей Никоненко заявил, что ему неприятно от поведения знаменитости.
Народный артист РСФСР был знаком с Чулпан, когда она ещё была маленькой. Он видел её на сцене Центрального детского театра и девочка всегда ему казалась славной.
Никоненко подчеркнул, что судьба была благосклонна к артистке, поскольку её практически сразу взяли в «Современник», ей давали хорошие роли, а учили её лучшие мастера кино и театра. В связи с этим, звезда фильма «Завтра была война» недоумевает из-за поведения Хаматовой, которой Россия дала всё.
Чулпан Хаматова рассказала, как сводит дыхание из-за сильной тоски по Москве
«Зачем она тут нужна?»: Яна Поплавская отреагировала на желание Чулпан Хаматовой вернуться в Россию
«Я хочу вернуться в Москву, но не понимаю, что произошло с людьми»: Чулпан Хаматова призналась в отрыве от реальности
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Никоненко подчеркнул, что судьба была благосклонна к артистке, поскольку её практически сразу взяли в «Современник», ей давали хорошие роли, а учили её лучшие мастера кино и театра. В связи с этим, звезда фильма «Завтра была война» недоумевает из-за поведения Хаматовой, которой Россия дала всё.
«Но все эти добрые воспоминания теперь неважны. Я не хочу про Хаматову говорить. Противна она мне. Предателей у нас не любят», – заявил Никоненко в беседе с «АиФ».Читайте также:
Чулпан Хаматова рассказала, как сводит дыхание из-за сильной тоски по Москве
«Зачем она тут нужна?»: Яна Поплавская отреагировала на желание Чулпан Хаматовой вернуться в Россию
«Я хочу вернуться в Москву, но не понимаю, что произошло с людьми»: Чулпан Хаматова призналась в отрыве от реальности
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова