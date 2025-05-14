Чулпан Хаматова рассказала, как сводит дыхание из-за сильной тоски по Москве

Чулпан Хаматова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала спецоперации, рассказала, как сильно соскучилась по Москве. В аэропорту у нее перехватило дыхание при виде табло с рейсом до российской столицы. Неожиданное заявление она сделала в интервью для проекта «Георгий За Кадром».
«Казалось, что уже все пройдено, но нет. Достаточно увидеть слово "Москва" — и сводит дыхание», — призналась актриса.Она также добавила, что технически могла бы купить билет и прилететь, но посчитала это рискованным шагом. Она бы вернулась в Россию, если бы у нее не было троих детей.
После переезда в Латвию артистка неоднократно высказывалась в поддержку ВСУ. А в июне прошлого года потеряла работу в Новом Рижском театре.
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