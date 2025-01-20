«Я хочу вернуться в Москву, но не понимаю, что произошло с людьми»: Чулпан Хаматова призналась в отрыве от реальности

Чулпан Хаматова (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Актриса Чулпан Хаматова призналась, что очень хочет вернуться в Москву, но не представляет этого из-за отрыва от реальности.
49-летняя актриса театра и кино около трёх лет назад переехала из России в Латвию. Она рассказала, что очень бы хотела погулять по московским улицам, по значимым для неё местам.
Напомним, что в 2022 году Хаматова получила ВНЖ в Латвии после покупки коттеджа в пригороде Риги за около 50 миллионов рублей, в переводе на российскую валюту. Однако позднее выяснилось, что по новым латышским законам этого недостаточно – она должна знать язык и быть официально трудоустроенной. С этим у актрисы возникли проблемы, ей грозила депортация.
Теперь же, по словам Хаматовой, ситуация изменилась. Сейчас она продолжает жить в Латвии с 22-летней дочерью Ариной и 14-летней Ией, а её 21-летняя приёмная дочь уехала учиться в великобритания.
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«Но я не очень представляю, как туда возвращаться. Я не понимаю ни действительности, ни того, что с людьми произошло. Например, театр «Современник» — уже другой театр. Я не понимаю, как туда войти сейчас, даже как зритель, потому что слишком больно», – отметила актриса в интервью латвийскому журналисту Вадиму Радионову для его программы «И грянул Грэм».
Напомним, что в 2022 году Хаматова получила ВНЖ в Латвии после покупки коттеджа в пригороде Риги за около 50 миллионов рублей, в переводе на российскую валюту. Однако позднее выяснилось, что по новым латышским законам этого недостаточно – она должна знать язык и быть официально трудоустроенной. С этим у актрисы возникли проблемы, ей грозила депортация.
Теперь же, по словам Хаматовой, ситуация изменилась. Сейчас она продолжает жить в Латвии с 22-летней дочерью Ариной и 14-летней Ией, а её 21-летняя приёмная дочь уехала учиться в великобритания.
«Латвия стала моим домом. С ВНЖ всё в порядке, мы прошли этот эпизод», – поделилась актриса.Однако напомним, что в июне 2024 года Хаматову уволили из Нового Рижского театра, который был её единственной постоянной работой. Решение руководства было обусловлено тем, что билеты на три спектакля с участием актрисы плохо продавались, что наносило репутационный ущерб театру.
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Анастасия Чинкова