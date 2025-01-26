Рита Дакота пожелала Юре Борисову завоевать «Оскар»

Рита Дакота (Фото: соцсети)
Певица Рита Дакота выразила уверенность в том, что актер Юра Борисов сможет завоевать заветную статуэтку, передает The VOICE Mag.
В настоящее время Рита находится в Америке. В Нью-Йорке она снимала новые клипы в надежде добиться успеха на западной сцене. По ее словам, она очень счастлива за Юру Борисова, а также желает ему победы.
Напомним, актер включен в список номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучшая роль мужская второго плана» за фильм «Анора». На эту награду, помимо россиянина, претендуют Киран Калкин, Джереми Стронг и Гай Пирс, а также Кларенс Маклин. Победителей премии объявят 2 марта в Лос-Анджелесе.
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«Пускай наши талантливые актеры, музыканты, художники, театралы и гении всех профессий штурмуют мировую сцену. И будут соединять и примирять людей всех стран во времена ненависти и и разделения. Очень верю в это!» — подчеркнула исполнительница.
Напомним, актер включен в список номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучшая роль мужская второго плана» за фильм «Анора». На эту награду, помимо россиянина, претендуют Киран Калкин, Джереми Стронг и Гай Пирс, а также Кларенс Маклин. Победителей премии объявят 2 марта в Лос-Анджелесе.
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Екатерина Коршунова