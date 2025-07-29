«Предлагаю поспорить»: Актриса Наталья Бардо предложила миллион рублей за свою грудь

29 июля 2025, 22:13

Наталья Бардо предложила миллион рублей тому, кто докажет, что она «сделала» грудь

Наталья Бардо (Фото: Instagram* @bardonata)

Наталью Бардо обвинили в пластике. Однако актриса заявила о готовности выложить круглую сумму тому, кто докажет её обращение к хирургу. Об этом девушка заявила в своём блоге.





Наталья предстала на видео в сексуальном платье с глубоким декольте, эффектно акцентируя грудь. Однако многие фанаты сравнили старые фото Бардо и пришли к выводу, что она увеличила свой бюст. Наталье указали на это, но она заявила, что «просто поправилась». Однако ей не поверили.

«Импланты заметно, не хотите говорить — это ваше дело», — гласит один из комментариев.

«Предлагаю поспорить на один миллион рублей. Если вы выиграете у меня, я вам дам миллион. А если я правда поправилась, то вы мне! Кто готов?» — сообщила актриса.