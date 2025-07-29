«Нам надо с ним родить дочку»: Анна Калашникова раскритиковала новую жену Прохора Шаляпина

29 июля 2025, 21:13

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина не верит в серьёзность его брака

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Недавняя свадьба Прохора Шаляпина на кондитере Ольге Вашуриной вызвала широкий общественный резонанс. Экс-возлюбленная шоумена Анна Калашникова не оставила без внимания данную новость и заявила, что вряд ли очередной брак Шаляпина продлится долго. Слова девушки приводит VOICE.





Калашникова уверена, что об изменении статуса бывшего бойфренда узнала бы самой первой. Помимо этого, Анна считает, что Шаляпину нужна жена без детей, а у его избранницы они уже есть. Однако, несмотря на свои сомнения, певица заявила, что всем своим бывшим парням она желает только лучшего, а Прохора она назвала красивейшим мужчиной.



Следует отметить, что некоторые фанаты Калашниковой уверены, что у неё с Шаляпиным получился бы очень красивый ребенок.

«Мне все говорят, что нам надо с ним родить дочку. Поэтому, не знаю, что там за супруга. Мы ещё посмотрим, надолго ли она», — сообщила Анна.