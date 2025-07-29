«Прокляну!»: Лариса Гузеева пригрозила «гадинам», осуждающим её за воспоминания о матери

29 июля 2025, 19:45

Телеведущая Лариса Гузеева пригрозила осуждающим её за воспоминания о маме

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Телеведущая Лариса Гузеева была очень близка со своей матерью Альбиной Андреевной, которая умерла в 2018 году. С тех пор Гузеева часто вспоминает о ней, что нравится далеко не всем её подписчикам. Артистка, устав от упрёков, высказалась о наболевшем в своём блоге.





Гузеева до сих пор не может осознать, что её любимой мамы больше нет. Телеведущая уже несколько лет переживает боль утраты в одиночестве и регулярно вспоминает о маме. В очередной раз артистка упомянула о ней, когда готовила шакшуку. Гузеева вспомнила, что её мама называла это блюдо армянской яичницей. В процессе приготовления телеведущая, устав от хейта в свой адрес, обратилась к публике.

«И вот ещё что. Если хоть одна гадина скажет, что я, взрослая тётя, а всё вспоминаю мамочку… Прокляну! Так и знай», — заявила артистка, пожелав подписчикам самой «прекрасной армянской яичницы».