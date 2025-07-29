«Прокляну!»: Лариса Гузеева пригрозила «гадинам», осуждающим её за воспоминания о матери
Телеведущая Лариса Гузеева пригрозила осуждающим её за воспоминания о маме
Телеведущая Лариса Гузеева была очень близка со своей матерью Альбиной Андреевной, которая умерла в 2018 году. С тех пор Гузеева часто вспоминает о ней, что нравится далеко не всем её подписчикам. Артистка, устав от упрёков, высказалась о наболевшем в своём блоге.
Гузеева до сих пор не может осознать, что её любимой мамы больше нет. Телеведущая уже несколько лет переживает боль утраты в одиночестве и регулярно вспоминает о маме. В очередной раз артистка упомянула о ней, когда готовила шакшуку. Гузеева вспомнила, что её мама называла это блюдо армянской яичницей. В процессе приготовления телеведущая, устав от хейта в свой адрес, обратилась к публике.
«И вот ещё что. Если хоть одна гадина скажет, что я, взрослая тётя, а всё вспоминаю мамочку… Прокляну! Так и знай», — заявила артистка, пожелав подписчикам самой «прекрасной армянской яичницы».Отметим, что Гузеева ранее призналась, что в первую очередь всё делала для матери, а уже потом для своих детей.
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