«Предлагаю встать и бунтовать!»: Виктория Боня резко высказалась об ограничениях интернета

14 марта 2026, 14:22

Боня призвала бунтовать из-за проблем с Telegram и мобильным интернетом

Модель и блогер Виктория Боня эмоционально отреагировала на обсуждаемую ситуацию с ограничениями работы Telegram и мобильного интернета.





В своём блоге она призналась, что происходящее вызывает у неё сильное возмущение. По словам Бони, подобные ограничения кажутся ей недопустимыми. Она заявила, что не понимает, «куда ведут» такие решения, и выразила обеспокоенность тем, что люди могут лишиться привычных цифровых сервисов и каналов связи.



Модель подчеркнула, что, по её мнению, общество не должно игнорировать подобные изменения. Боня эмоционально призвала людей не оставаться равнодушными и открыто высказывать свою позицию.





«Это же просто кошмар. В какие дебри нас ведут вообще? Всё забрали. Это недопустимо. Мы не будем молчать! Я предлагаю просто всем встать и бунтовать!» — заявила блогер.