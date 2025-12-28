«Слёзы текут градом»: Анастасия Решетова призналась в декабрьском нервном срыве
Анастасия Решетова поделилась эмоциями из-за стресса и нехватки времени
Анастасия Решетова откровенно рассказала в соцсетях о тяжёлом декабре.
Накопившиеся дела, отсутствие няни и проблемы со здоровьем довели блогера до нервного срыва.
«Сегодня у меня случился декабрьский нервный срыв. Так не привыкла болеть, и всё это наложилось ещё на они, когда нет няни и всякие рабочие моменты. Просто слёзы текут градом, вокруг люди, но ты не можешь остановиться. Зато после такого облегчение. Привет всем, кто задолбался», — написала она в запрещённой соцсети.Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала Решетову, хотя и более лаконично.