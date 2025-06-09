«Предложила убить Наташу»: фаворитка Киркорова раскрыла предательство в шоу «Мастер игры»

09 июня 2025, 14:02

Марго Овсянникова заявила о предательстве Мариам Тилляевой в шоу «Мастер игры»

Марго Овсянникова (Фото: Инстаграм*/mmmargaaret)

Марго Овсянникова в эфире программы «Утро. ТНТ» раскрыла закулисные подробности съемок реалити-шоу «Мастер игры». Она рассказала о подлом поступке Мариам Тилляевой, а также объяснила, почему не смогла подружиться ни с кем из игроков.







«А как можно дружить с крысами? <…> Мариам Тилляева мне пообещала, глядя в глаза, что, если я ей сообщу, какого цвета иммунитет, это останется между нами. Прошло ровно три секунды — и она рассказала всем», — пожаловалась певица.

«Мариам сказала Наталье Рудовой, что она ее лучшая подруга в шоу. <…> В одно прекрасное утро она проснулась и предложила убить Наташу. Это было настолько подло для меня!»

«Я несколько раз к нему подходила и спрашивала о том, кто темный. А он говорил: "Я не знаю, мне самому не сказали". Такой смешной! Он был Джокером и знал все. Я благодарна за это Филиппу. Иначе я бы потеряла интерес к игре, мне стало бы неинтересно угадывать», — заявила телезвезда.