«Предложу открыть там стоматологию»: Малахов сыронизировал над раскрывшим секрет белоснежной улыбки Тимати

Бывшая солистка группы «Комбинация» обратилась к косметологам после очередной волны критики в социальных сетях. Хейтеры по-разному отзываются о внешности певицы, но чаще всего оставляют комментарии о «перекошенном лице». Об этом пишет телеграм-канал «Звездная пыль».