«Предложу открыть там стоматологию»: Малахов сыронизировал над раскрывшим секрет белоснежной улыбки Тимати

Андрей Малахов (фото: Telegram @and_malakhov)
Андрей Малахов опубликовал в своём Telegram-канале архивную видеозапись с рэпером Тимати, в которой на тот момент 19-летний певец раскрывает секрет своей белоснежной улыбки.
Тимати утверждал, что такие белые зубы у него из-за «воды с фтором», которая текла из кранов квартир в районе Проспекта Мира в Москве. Именно там провёл детство будущий музыкант.
Малахов под видео написал, что в этом месте непременно должна находиться стоматологическая клиника. Эту идею телеведущий хочет предложить основателю сети столичных медучреждений Альбине Донцовой.
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Малахов под видео написал, что в этом месте непременно должна находиться стоматологическая клиника. Эту идею телеведущий хочет предложить основателю сети столичных медучреждений Альбине Донцовой.
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Анастасия Чинкова