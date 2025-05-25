Тимати чуть не придавило деревом: «Я знаю, многие бы обрадовались»

Тимати/ Тимур Юнусов (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)
Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал жуткие кадры из Москвы. На его машину летела гигантская ветка дерева, но рэпер успел среагировать.
Часть дерева оказалась столь внушительных размеров, что трагедии было избежать тяжело. Однако исполнителю хита «Где ты, где я» повезло. Ни артист, ни его люксовый автомобиль не пострадал.
В соцсетях Тимати опубликовал шокирующий ролик, по которому ясно, что поездка на Rolls-Royce Phantom едва не закончилась несчастным случаем.
Машина Тимати (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)
Напомним, что Тимати владеет огромным автопарком из элитных машин. Среди них — Porsche Cayenne Turbo, Mercedes CL600, Audi R8, Ferrari 458 Italia и другие.
Ранее беременная девушка Тимати Валентина Иванова в своем блоге похвасталась кольцом с изумрудом более чем за 350 тысяч рублей.
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В соцсетях Тимати опубликовал шокирующий ролик, по которому ясно, что поездка на Rolls-Royce Phantom едва не закончилась несчастным случаем.
«Я знаю, многие бы обрадовались, но не сегодня», — подписал публикацию рэпер.
Машина Тимати (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)
Напомним, что Тимати владеет огромным автопарком из элитных машин. Среди них — Porsche Cayenne Turbo, Mercedes CL600, Audi R8, Ferrari 458 Italia и другие.
Ранее беременная девушка Тимати Валентина Иванова в своем блоге похвасталась кольцом с изумрудом более чем за 350 тысяч рублей.
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Ольга Енгалычева