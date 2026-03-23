«Предметы гигиены»: Выяснилось, что с сына Кадышевой хочет взыскать его бывшая

23 марта 2026, 19:05

Бывшая девушка сына Кадышевой хочет взыскать с него траты на «Золотое кольцо»

Григорий Костюк (Фото: кадр из шоу «Привет, Андрей!»)

Представитель сына Надежды Кадышевой, Григория Костюка, Юрий Шаркович рассказал о судебном споре с бывшей девушкой артиста Дарьей Де Батс. После заседания Тверского районного суда адвокат сообщил, что владелица PR-агентства хочет взыскать с Костюка долг.





В беседе с NEWS.ru Шаркович заявил, что Де Батс приложила к иску переписки с экс-возлюбленным. В них она учитывает рабочие процессы, которых не существовало, и деньги, которые брала у других якобы для обеспечения «Золотого кольца» или нужд Григория.

«Прикладываются какие-то документы с их совместных поездок, с какого-то отдыха. Я думаю, что если они предоставят опись, то дело может быть дойдёт и до предметов гигиены Дарьи», — добавил юрист.