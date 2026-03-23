«По максимуму»: Бывший муж Лерчек рассказал о графике блогерши в больнице

23 марта 2026, 17:31

Бывший муж Лерчек заявил, что Валерия проводит всё свободное время с детьми

Бывший муж блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) Артём Чекалин в беседе с изданием Super рассказал о графике девушки в медучреждении.





Мужчина сообщил, что не навещал экс-супругу в больнице и уточнил, что узнаёт о состоянии Лерчек от их общих детей.



По словам Артёма, блогерша проводит свободное от медицинских процедур время с сыновьями и дочерью. Сами дети, как отметил их отец, воспринимают болезнь матери без лишней драматизации — так же, как любой другой человек на их месте.

«Знаю, что промежутки между процедурами, когда ей разрешают покидать больницу, она проводит по максимуму с детьми», — поделился экс-супруг знаменитости.