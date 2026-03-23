«Глаз не видит»: Стало известно о состоянии Лерчек после первой химиотерапии
Луис Сквиччиарини сообщил о завершении первого курса химиотерапии Лерчек
Возлюбленный Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини сообщил в личном блоге, что блогер завершила первый этап химиотерапии и иммунной терапии.
Сквиччиарини сообщил, что вся семья молится за выздоровление Валерии. В ближайшее время Лерчек начнёт второй курс химио- и иммунной терапии. Всего медики назначили ей девять таких курсов.
«Правый глаз пока не видит полностью, но болевой синдром в ноге стал меньше после лучевой терапии. Но она всё равно улыбается и не унывает. И благодарит вас за поддержку», — написал возлюбленный девушки.Напомним, в марте специалисты обнаружили у Валерии Чекалиной рак желудка четвёртой стадии, и блогер сразу же легла в больницу для прохождения химиотерапии. А накануне онкобольная Лерчек прервала лечение, чтобы отметить день рождения сына.