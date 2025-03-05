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«Я буду перевязывать трубы!»: беременная седьмым ребёнком внучка Олега Стриженова больше не хочет рожать

Беременная седьмым ребёнком Александра Стриженова больше не хочет рожать
Александра Стриженова с мужем Павлом (фото: Instagram* @mommy_me-ya)

Александра Стриженова с мужем Павлом (фото: Instagram* @mommy_me-ya)

Александра Стриженова приняла решение, что седьмой ребёнок станет для неё последним. 37-летняя многодетная мать во время родов перенесёт дополнительную операцию.
Внучка народного артиста СССР Олега Стриженова не планировала беременеть спустя год после рождения шестого ребёнка – дочери Марианны. Совсем недавно она сделала пластику по коррекции фигуры, но вскоре узнала, что снова беременна, и решила сохранить ребёнка. Александра и её супруг Павел уже знают, что ждут девочку.

Беременность протекает тяжело – у ребёнка была угроза синдрома Дауна, да и сама Стриженова чувствует себя гораздо хуже, чем во время предыдущих беременностей. Многодетная мать решила, что седьмой ребёнок будет для неё последним. В ходе кесарева сечения Александре сделают дополнительную операцию, чтобы она больше не смогла зачать.

«Я буду перевязывать трубы! Это можно, а иногда даже и нужно (как в моем случае) делать при кесарево. И при условии, что мы с Пашей оба против абортов, а о методах контрацепции ничего не знаем – это хорошая идея. Эта беременность самая сложная. Мне не было так тяжело, даже когда я была одна. Гормоны скачут. Мне безумно тяжело дышать, ходить, лежать и даже спать. А когда мы ждали результаты НИПТ, это было жутким испытанием», – рассказала Стриженова в своих соцсетях.
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Скандал с Максаковой, связь с Галкиным* и возвращение к мужу после четырех лет развода: Чем еще сможет поразить Юлия Меньшова?
05 марта 2025, 14:39

Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Юлия Меньшова, ведущая и актриса, смогла не только заявить о себе в мире шоу-бизнеса, но и успешно вырваться из тени своих знаменитых родителей. Ее талант и упорство позволили ей завоевать признание зрителей и критиков. Однако личная жизнь Юлии не всегда была безоблачной: она пережила расставание с мужем, но сделала выбор в пользу прощения.
Как же сегодня складывается жизнь и карьера этой яркой представительницы звездной династии? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Суровое детство

В этом году Юлия, дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой, отпраздновала свой 55-й день рождения. Поскольку родители активно развивали свои карьеры, воспитанием Юлии занималась довольно строгая и сдержанная бабушка. Отец и мать всегда были требовательными и не спешили проявлять нежность к своей дочке.

Интересно, что самыми счастливыми годами своего детства Юлия считала тот период, когда ее родители не жили вместе. Каждые выходные отец забирал ее к себе, они вместе ходили на рынок, готовили и проводили много времени вдвоем, что позволило ему уделять ей больше внимания.

Успешные родители не позволяли ей носить в школу дорогие зарубежные вещи, которые привозили из командировок. Несмотря на попытки Юлии убедить мать в том, что почти все ее одноклассники носят импортные джинсы, аргументы не срабатывали. С двенадцати лет Юля каждый год помогала родственникам в колхозе собирать урожай, и только там могла нарядиться и сделать макияж перед тем, как отправиться на танцы.

Фото: iStock/Tendo23

Самая востребованная ведущая страны

Юлия Большова поступила в школу-студию МХАТ под фамилией, скрывающей ее родственные связи. Однако, после успешной сдачи экзаменов, она решилась на откровенность и призналась в своем истинном происхождении. Ожидала ли она поддержки и похвалы от родителей? Увы, вместо одобрения, Юлия сталкивалась лишь с постоянной критикой, что лишь подчеркивало высокие требования, которые они предъявляли к своей дочери.

После завершения обучения Меньшова нашла себя в театре имени Чехова. Однако времена лихих 90-х не щадили ни артистов, ни зрителей — залы театра оставались полупустыми. В поисках новых горизонтов Юлия решила обратиться к телевидению. Начав свою карьеру с должности редактора программы «Мое кино», она быстро завоевала популярность и стала одной из самых востребованных ведущих страны.

Не ограничиваясь работой на телевидении, Юлия также успела сняться более чем в тридцати фильмах, подтверждая тем самым свой талант и стремление к самовыражению в различных формах искусства.

Фото: iStock/smolaw11

Личная жизнь

Юлия встретила своего будущего мужа Игоря Гордина в 27 лет и сразу почувствовала, что он может стать ее супругом. После года совместной жизни они поженились, когда Юлия уже была популярной ведущей, а Игорь — неизвестным артистом ТЮЗа.

У пары родились двое детей: сын Андрей и дочь Таисия. Однако после восьми лет совместной жизни они развелись из-за загруженности на работе, бытовых трудностей и финансовых вопросов, так как Юлия была главной добытчицей в семье. Через четыре года раздельной жизни они решили дать своим отношениям второй шанс, осознав, что все еще важны друг для друга.

Ведущая программы

В течение четырех лет Юлия Меньшова была ведущей программы «Наедине со всеми» на Первом канале, где ей приходилось обсуждать острые темы с известными личностями. Одним из самых неприятных и неожиданных интервью стала беседа с Людмилой Максаковой. Несмотря на предупреждения о сложном характере актрисы и её мастерстве в провокациях, в начале съемок Максакова вела себя довольно мило. Однако вскоре гостья начала практически перебивать Юлию, акцентируя внимание на деталях своей личной жизни, что стало полной неожиданностью для ведущей. Меньшова, растерявшись, решила отпустить ситуацию, осознав, что это тоже часть портрета героя.

Связь с Галкиным*

Несколько лет назад Юлия покинула Первый канал после совместной работы с супругом Аллы Борисовны. С коллегой у неё не сложились отношения: тот стремился тянуть одеяло на себя, что вызывало недовольство ведущей. Кроме того, Юлии не нравилось, что большинство гостей программы были представителями шоу-бизнеса, тогда как ей ближе были актеры театра и кино. Она также не соглашалась с методами, которыми редакция пыталась поднять рейтинги шоу, и чувствовала, что команда явно настроена против неё, вырезая важные моменты из программы.

Интересно, что после того как Максим Галкин* покинул страну, Меньшову пригласили вернуться на Первый канал. Однако она ответила отказом, подтвердив тем самым свою независимость и принципы.

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Отказалась от мечты стать балериной и увела из семьи Урсуляка: почему Лике Нифонтовой тяжело работать с мужем?
05 марта 2025, 14:33

Лика Нифонтова (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)

5 марта талантливая актриса Лика Нифонтова отмечает свое 62-летие. Популярность пришла к ней после съемок в фильмах Сергея Урсуляка, а наиболее значимым и удачным оказался сериал «Ликвидация». Артистка неоднократно признавалась в своих интервью: работать ей с супругом тяжеловато. Но, как оказалось, жить с ним вместе ещё сложнее.

Хотела стать балериной

Лика Нифонтова росла в творческой семье, с раннего возраста видела все тяготы и сложности творческой профессии. Отец Лианы Симкович (имя, данное при рождении, девичья фамилия) работал актёром, и родные вместе с ним переезжали из города в город. Мама вместе с сыном и дочерью везде следовала за супругом. Папа трудился в ТЮЗах, а мама заведовала в этих же театрах отделом, отвечавшим за работу со школьниками. Семья Симкович жила в таких городах, как Казань, Самара, Волгоград, Тбилиси и Ростов-на-Дону.

Лика дебютировала на сцене в трёхлетнем возрасте — тогда она сыграла роль девочки, папа которой умирает. До школы девочка не задумывалась о том, кем она будет работать. Она пересмотрела огромное количество спектаклей в ТЮЗе и практически всё время проводила за кулисами. В семилетнем возрасте Лика с мамой впервые сходили на балет «Лебединое озеро».

И малышка, увидев парящих на сцене лебедей, тут же влюбилась в балет. Лика стала упрашивать маму отвести её туда, где учат танцевать.

Лика Нифонтова (Фото: кадр из фильма «Летние люди»)


Вскоре семья вновь переехала, на этот раз в Тбилиси, и там мама поддалась уговорам дочери, решила показать девочку опытному педагогу. Он и сказал о том, что данные у Лики весьма средние. Однако девочка не собиралась сдаваться, она продолжала уговаривать родителей разрешить ей станцевать в будущем партию лебедя.

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После третьего класса Лика всё же пошла учиться в Тбилисское хореографическое училище. Через четыре года упорных занятий Лика решила отказаться от собственной мечты. Она осознала, что больших успехов в балете не добьётся. После ухода из училища Лика присоединилась к маме и папе, которые за год до этого переехали в Ростов-на-Дону, оставив дочь на попечение дяди с тетей. В новом городе она занималась танцами, даже ездила на репетиции, но поступать в училище на отделение танца она не захотела. Лика очень доверяла своей интуиции, поэтому и решила не посвящать танцам свою жизнь, а задумалась о том, чтобы работать актрисой.

Решила стать актрисой

В 1980 году Лика поступила в театральный. Именно в то время из-за Олимпиады вступительные экзамены в вузы начинались позже, и мама предложила дочке поехать в Лениград. Жили они тогда у знакомых, тоже актёров. В один день к ним в гости пришла Ольга Волкова. Актриса, услышав, что Лика планирует поступать в театральный, сказала ей продемонстрировать программу, подготовленную для прослушиваний. Нифонтова выразительно прочла Цветаеву и Ахмадулину. Волкова посоветовала Лике посмотреть на себя в зеркало, а потом отобрать для прослушивания произведения, которые бы соответствовали её внешнему образу.

Лика Нифонтова (Фото: кадр из сериала «Уходящая натура»)


С прозаическим отрывком из «Поднятой целины» Шолохова Лика с успехом прошла на творческий конкурс в ГИТИСе, а в Щукинском смогла с легкостью пережить прослушивания — туда она в итоге и поступила. Нифонтова училась на курсе Альберта Бурова. Первые два года она испытывала трудности. Лика не совсем осознавала, что она делает и для чего.

Понимание своего будущего пришло позднее, когда на третьем курсе студенты стали готовить дипломный спектакль «Варвары» по Горькому — Лика играла Анну Фёдоровну. Однако учеба все еще вызывала сложности. Трудолюбие, упорство и талант помогли Нифонтовой стать частью труппы театра «Сатирикон», где она служит вот уже порядка 40 лет. Именно в этом месте и начались её отношения с Сергеем Урсуляком.

Разрушили две семьи, чтобы пожениться

После прихода в «Сатирикон» Лика почти сразу начала делить сцену с Сергеем Урсуляком, который в то время ещё был актёром, режиссурой он не занимался. Никто из них не представлял коллегу в качестве романтического партнера хотя бы потому, что и Нифонтова, и Урсуляк тогда находились в отношениях с другими. Лика была в браке с актёром Юрием Нифонтовым, а Сергей с Галиной Надирли, вместе с тем у него подрастала дочь Александра.

Лика Нифонтова (Фото: кадр из сериала «Ликвидация»)


Но влечение артистов друг к другу оказалось куда сильнее доводов разума. Урсуляк и Нифонтова испытывали угрызения совести из-за своих отношений.

Актеры ушли из семей и в итоге стали мужем и женой. Их браку уже около 40 лет и ни разу никто из них не пожалел о принятом в 1980-е годы решении быть вместе.

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Лика Нифонтова появилась в нескольких проектах супруга и всегда в интервью делилась: ей тяжело работать с Сергеем Урсуляком, поскольку муж предъявляет огромные требования к ней. Если другим артистам он даёт время подумать, то от Лики ждёт молниеносной реакции. Она отмечала, что очень счастлива с возлюбленным, однако добавляет: жить с ним ещё труднее, чем работать.

Лика Нифонтова сейчас

В настоящее время Нифонтова развивает актерскую карьеру. Она все еще является одной из ведущих артисток «Сатирикона», до 2024 года Лика выходила на сцену в постановке «Лондон шоу».

Сейчас артистка играет в спектакле «Как Фауст ослеп» — в нем она перевоплощается в маму Гретхен.

В кино Нифонтова последний раз снималась в 2022 году — тогда вышли картины «Раневская» и «Я иду искать» с ее участием.

«У меня никогда не было одержимости в профессии, «хочу все сыграть», везде успеть — это не про меня. Мне важнее быть в гармоничном состоянии, именно тогда я могу сделать много. Я всегда делаю выбор в пользу театра, к удивлению многих. Не говорю о ситуации, когда нужно кормить детей. Когда на комедийном спектакле я слышу смех зала, а на серьезном — звенящую тишину, а потом сморкание и всхлипы — это дорогого стоит и приносит мне то самое творческое удовлетворение», — откровенничала Лика.

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Выдумала роман с бизнесменом, стала жертвой преступников, любит экстрим: как живёт актриса Екатерина Маликова
05 марта 2025, 13:57

Екатерина Маликова (Фото: Instagram*, @katerinamalikova)

Актриса и модель Екатерина Маликова сегодня празднует день рождения: ей исполняется 43 года. Как складывается её жизнь? Об этом читайте в материале «Радио 1».

Актёрская карьера



После окончания Школы-студии МХАТ Екатерину Маликову пригласили в труппу театра «Сатирикон», где она работала до 2012 года. Артистка играла в таких спектаклях, как «Синее чудовище», «Деньги», «Умереть от любви».

Екатерина Маликова (Фото: Instagram*, @katerinamalikova)

На большом экране Екатерина дебютировала в 2004 году, когда была студенткой: она снялась в картине «Ночной дозор». Всего в фильмографии актрисы насчитывается 60 работ, среди них: «Дневной дозор», «Любовники», «Я остаюсь», «Ещё один шанс», «Тариф Новогодний», «Мама-детектив» (сериал), «Карпов. Сезон второй» (сериал), «Куба» (сериал), «Секретарша» (сериал), «Коп», «Вскрытие покажет» (сериал), «В клетке» (сериал), «Волшебник», «Крюк» (сериал) и другие.


Личная жизнь



Екатерина Маликова сейчас не замужем, детей у неё нет. По словам актрисы, после 25 лет встретить свободного и нормального мужчину практически невозможно.
«Я в детстве очень любила сказки. И в жизни мне хочется того же. Чтобы я выходила замуж, плакала. Чтобы корону над моей головой несли. Хочу венчаться — чтобы были ощущения, что вот она, любовь, мы вместе навсегда. А дальше видно будет, разберёмся», — говорила как-то Маликова.
В 2015 году она сообщила, что вышла замуж за предпринимателя, но имя избранника не раскрыла. Спустя время стало известно о разводе пары, вместе супруги были недолгое время.


Скандал с Александром Малисом



В 2019 году Екатерина Маликова заявила, что состояла в отношениях с бизнесменом Александром Малисом. По её словам, предприниматель дарил ей дорогие подарки, также подарил квартиру. Когда пара рассталась и Маликова улетела в Таиланд, то Александр пришёл в апартаменты, сменил замки и избавился от некоторых ценных вещей и бумаг.

Екатерина Маликова (Фото: Instagram*, @katerinamalikova)

Бизнесмен опроверг слова актрисы. Он рассказал, что между ним и Маликовой была только дружба, так как у него есть жена. А «проникновение» в квартиру он объяснил тем, что контролировал процесс ремонта.
«Квартира Катина, всё Катино. Она там делала ремонт. Потом уехала в Таиланд <…>. У неё стоял замок, который был у всех рабочих. Ремонт сделали, замок поменяли, я его отправил её другу. Пока делали ремонт, протёк потолок, вещи перевезли на вторую съёмную квартиру, на её же квартиру, она сама её сняла. Её же домработница перевозила. Есть фирма, которая перевозила вещи. Я же не руками их таскал, я это всё организовал. Для Кати же. <…>», — оправдывался бизнесмен.


Жертва воров



В январе 2023 года появилась новость о том, что в центре Москвы неизвестный украл зарядный кабель стоимостью 15 тысяч рублей от машины Екатерины Маликовой — электромобиля Tesla.

Как сообщал портал MK.RU, актриса обращалась с заявлением в полицию.


Как сейчас живёт Екатерина Маликова



По данным сервиса «Кинопоиск», последней работой актрисы был сериал «Первокурсницы» (2023 год).

Екатерина Маликова (Фото: Instagram*, @katerinamalikova)

Маликова находится в прекрасной форме, она утверждает, что не ограничивает себя в еде, при этом всегда прислушивается к потребностям организма.

«Я могу три дня есть пирожные без остановки. Потом о них полгода не вспомню. Иногда умираю — хочу съесть кусок мяса. Съедаю стейк с кровью и забываю о мясных продуктах на несколько месяцев», — рассказывала Екатерина.

Также Маликова любит путешествовать. Она предпочитает экстремальный туризм: прыгает с парашютом, занимается альпинизмом, дайвингом, рафтингом.

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Марат Башаров впервые появился на публике с возлюбленной после слухов о её беременности
05 марта 2025, 13:55

Марат Башаров (фото: Instagram* @marabash1)

Марат Башаров вышел в свет с возлюбленной Анастасией Борисовой, которая младше него на 13 лет. Это первое появление пары на публике после слухов о беременности актрисы.
В феврале пользователи сети активно обсуждали, что в 2025 году у актёра родится ребёнок. Башаров не опроверг эти сведения, но призвал поклонников читать поменьше «жёлтой» прессы. Однако сейчас стало ясно, что пополнения пока не будет.

Башаров и Борисова посетили премьерный показ фильма «Роднина». Актриса появилась в кинотеатре в элегантном приталенном чёрном наряде. Округлившегося живота не было заметно, поэтому слухи о беременности не подтвердились.

Также у Анастасии не заметили помолвочного кольца, хотя Марат уже признавался, что готов к новому браку. Ведущий «Битвы экстрасенсов» верит, что на этот раз семейная жизнь будет намного лучше. Напомним, что прошлые отношения Башарова закончились скандалами – бывшие супруги обвинили его в домашнем насилии.

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*запрещён в РФ
#жизнь
#супруги
#актриса
#отношения
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#шоу-бизнес
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Психолог прокомментировала хорошие отношения между Нюшей и Егором Кридом
Психолог Сальникова: Нюша и Крид хорошо общаются после расставания, и это норма
05 марта 2025, 13:42

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Певица Нюша в шоу Ляйсан Утяшевой рассказала, что они с Егором Кридом после расставания поддерживают хорошие отношения и остаются благодарны друг другу.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» прокомментировала эту новость, отметив, что оставаться в хороших отношениях с бывшим партнером — социальная необходимость.

«Человек — биопсихосоциальное существо. Без социума само понятие личности теряется, поэтому важно быть в максимально нормальных отношениях со всеми вокруг. Можно злиться, обижаться, расходиться, но вы никогда не можете знать, насколько близко вас сведет судьба с этим человеком в будущем. Насколько вам нужна будет его помощь или ему ваша. И если были близкие отношения, то этот человек для вас не чужой», — сказала психолог.

Она уточнила, что в этом случае имеются ввиду относительно нормальные отношения на нейтральных нотах, однако это все же дело каждого.

«Обрубать контакты дело, конечно, каждого, но лучше постараться расстаться на нейтральных нотах. Безусловно, будут обиды, злость, какая-то недоговоренность, но рациональные моменты должны оставаться. Это особенно важно для тех, у кого есть общие дети», — заключила Сальникова.

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