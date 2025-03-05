«Я буду перевязывать трубы!»: беременная седьмым ребёнком внучка Олега Стриженова больше не хочет рожать

Александра Стриженова с мужем Павлом (фото: Instagram* @mommy_me-ya)
Александра Стриженова приняла решение, что седьмой ребёнок станет для неё последним. 37-летняя многодетная мать во время родов перенесёт дополнительную операцию.
Внучка народного артиста СССР Олега Стриженова не планировала беременеть спустя год после рождения шестого ребёнка – дочери Марианны. Совсем недавно она сделала пластику по коррекции фигуры, но вскоре узнала, что снова беременна, и решила сохранить ребёнка. Александра и её супруг Павел уже знают, что ждут девочку.
Беременность протекает тяжело – у ребёнка была угроза синдрома Дауна, да и сама Стриженова чувствует себя гораздо хуже, чем во время предыдущих беременностей. Многодетная мать решила, что седьмой ребёнок будет для неё последним. В ходе кесарева сечения Александре сделают дополнительную операцию, чтобы она больше не смогла зачать.
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*запрещён в РФ
Беременность протекает тяжело – у ребёнка была угроза синдрома Дауна, да и сама Стриженова чувствует себя гораздо хуже, чем во время предыдущих беременностей. Многодетная мать решила, что седьмой ребёнок будет для неё последним. В ходе кесарева сечения Александре сделают дополнительную операцию, чтобы она больше не смогла зачать.
«Я буду перевязывать трубы! Это можно, а иногда даже и нужно (как в моем случае) делать при кесарево. И при условии, что мы с Пашей оба против абортов, а о методах контрацепции ничего не знаем – это хорошая идея. Эта беременность самая сложная. Мне не было так тяжело, даже когда я была одна. Гормоны скачут. Мне безумно тяжело дышать, ходить, лежать и даже спать. А когда мы ждали результаты НИПТ, это было жутким испытанием», – рассказала Стриженова в своих соцсетях.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова