Предполагаемая мать 13-го ребёнка Илона Маска обратилась в суд для установления отцовства

Фото: iStock/Kseniia Kapris
Американская детская писательница Эшли Сент-Клер, недавно заявившая о рождении ребёнка от Илона Маска, обратилась в суд, чтобы установить его отцовство. Об этом сообщает издание New York Post.
Отмечается, что в судебном порядке Эшли намерена добиться признания Маска отцом своего ребёнка и получить опеку над пятимесячным сыном. Из документов удалось узнать, что предполагаемый 13-й ребёнок миллиардера – мальчик.
В обращении писательница подчеркнула, что ребёнок был зачат в январе 2024 года на острове Сен-Барт. По её словам, Маск уже несколько раз виделся с сыном. В доказательство своих слов она предоставила фотографию предпринимателя с ним. Однако отметила, что Маск не принимает участие в воспитании сына.
Теперь 26-летняя Сент-Клер намерена добиться ДНК-теста 53-летнего Маска. Адвокаты девушки утверждают, что она подаст ходатайство с целью защитить интересы ребёнка и утвердить порядок выплаты алиментов.
Читайте также:
Илон Маск стал отцом в 13-ый раз, но отказывается это признавать: кто мать ребёнка и что она требует от бизнесмена?
Дональд Трамп убрал знаменитый стол из Овального кабинета из-за козявки сына Маска
«Будет пожизненно страдать от нарушений»: сын Илона Маска от певицы Граймс серьёзно болен
В обращении писательница подчеркнула, что ребёнок был зачат в январе 2024 года на острове Сен-Барт. По её словам, Маск уже несколько раз виделся с сыном. В доказательство своих слов она предоставила фотографию предпринимателя с ним. Однако отметила, что Маск не принимает участие в воспитании сына.
Теперь 26-летняя Сент-Клер намерена добиться ДНК-теста 53-летнего Маска. Адвокаты девушки утверждают, что она подаст ходатайство с целью защитить интересы ребёнка и утвердить порядок выплаты алиментов.
Читайте также:
Илон Маск стал отцом в 13-ый раз, но отказывается это признавать: кто мать ребёнка и что она требует от бизнесмена?
Дональд Трамп убрал знаменитый стол из Овального кабинета из-за козявки сына Маска
«Будет пожизненно страдать от нарушений»: сын Илона Маска от певицы Граймс серьёзно болен
Анастасия Чинкова