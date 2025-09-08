Достижения.рф

Представитель Абрамовича заявил об отсутствии уголовных дел на острове Джерси

Представитель Абрамовича опроверг расследование на острове Джерси
Роман Абрамович (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Власти острова Джерси в проливе Ла-Манш не проводят уголовное расследование в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом РБК заявил представитель предпринимателя.



По словам представителя, против предпринимателя не выдвинули обвинений, и на Джерси не ведут никаких уголовных производств, которые связаны с его именем.

«Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности», — сказано в сообщении.
В судах острова также не рассматривают ни одного уголовного дела в отношении Абрамовича. Ранее The Guardian сообщило, что Абрамович фигурирует в уголовном деле властей Джерси. Издание писало об обвинениях в коррупции и отмывании денег, сославшись на документы федерального уголовного суда Швейцарии по банковским счетам, которые запросил генпрокурор Джерси.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0