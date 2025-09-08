Представитель Абрамовича заявил об отсутствии уголовных дел на острове Джерси

08 сентября 2025, 12:42

Представитель Абрамовича опроверг расследование на острове Джерси

Роман Абрамович (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Власти острова Джерси в проливе Ла-Манш не проводят уголовное расследование в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом РБК заявил представитель предпринимателя.





По словам представителя, против предпринимателя не выдвинули обвинений, и на Джерси не ведут никаких уголовных производств, которые связаны с его именем.

«Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности», — сказано в сообщении.