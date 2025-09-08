Представитель Абрамовича заявил об отсутствии уголовных дел на острове Джерси
Представитель Абрамовича опроверг расследование на острове Джерси
Власти острова Джерси в проливе Ла-Манш не проводят уголовное расследование в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом РБК заявил представитель предпринимателя.
По словам представителя, против предпринимателя не выдвинули обвинений, и на Джерси не ведут никаких уголовных производств, которые связаны с его именем.
«Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности», — сказано в сообщении.В судах острова также не рассматривают ни одного уголовного дела в отношении Абрамовича. Ранее The Guardian сообщило, что Абрамович фигурирует в уголовном деле властей Джерси. Издание писало об обвинениях в коррупции и отмывании денег, сославшись на документы федерального уголовного суда Швейцарии по банковским счетам, которые запросил генпрокурор Джерси.