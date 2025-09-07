«Приезжай, поговорим»: Самарский губернатор бросил вызов Криду из-за его фраз

07 сентября 2025, 17:31

Федорищев предложил Криду обсудить высказывания в адрес Мизулиной лично

Егор Крид (Фото: Telegram @egorkreed)

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил музыканта Егора Крида приехать в регион для личной беседы. Поводом для приглашения стали высказывания артиста в адрес руководителя «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Об этом стало известно из Telegram-канала губернатора.





Федорищев заявил, что не хочет заочно обсуждать ситуацию, и предложил Криду встретиться без концертных мероприятий.

«Егор, ты не прав. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты не прав. Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо. Здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим», — написал глава региона.

