«Моя корона только моя»: Волочкова отказала матери в праве на наследство
Анастасия Волочкова заявила о споре с матерью из-за квартиры отца
Анастасия Волочкова в шоу «Ты не поверишь!» рассказала о конфликте с матерью из-за имущества. Речь идёт о квартире её отца, Юрия Волочкова.
Артистка сообщила, что её отец перенёс инсульт 18 лет назад. Сейчас он передвигается на инвалидной коляске и не разговаривает. Его здоровье продолжает ухудшаться. Бывшая жена Юрия Волочкова, Тамара Владимировна, уже интересуется, кто получит квартиру после смерти бывшего супруга.
«Мама уже спрашивает, что будет с папиной квартирой, если он уйдёт. Но я позволю жить в этой квартире семье тех людей, которые шесть лет за папой ухаживали», — сообщила Анастасия.Балерина добавила, что её мать и сестра считают, что всё её имущество должно принадлежать и им. Однако Волочкова с такой позицией не согласна.
