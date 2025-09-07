«Моя корона только моя»: Волочкова отказала матери в праве на наследство

07 сентября 2025, 18:21

Анастасия Волочкова заявила о споре с матерью из-за квартиры отца

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова в шоу «Ты не поверишь!» рассказала о конфликте с матерью из-за имущества. Речь идёт о квартире её отца, Юрия Волочкова.





Артистка сообщила, что её отец перенёс инсульт 18 лет назад. Сейчас он передвигается на инвалидной коляске и не разговаривает. Его здоровье продолжает ухудшаться. Бывшая жена Юрия Волочкова, Тамара Владимировна, уже интересуется, кто получит квартиру после смерти бывшего супруга.

«Мама уже спрашивает, что будет с папиной квартирой, если он уйдёт. Но я позволю жить в этой квартире семье тех людей, которые шесть лет за папой ухаживали», — сообщила Анастасия.

