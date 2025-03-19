«А где она была?»: Антонов о критике Цыгановой в адрес умершего Бедроса Киркорова

Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певец Юрий Антонов считает неуместной критику в адрес умершего коллеги по цеху Бедроса Киркорова со стороны исполнительницы Виктории Цыгановой. Та усомнилась, что Киркоров-старший справедливо получил звание народного артиста России. Своим мнением мэтр отечественной эстрады поделился с изданием «Абзац».
«Я считаю это неуместным. А где она была, когда ему давали звание? Почему нельзя было критиковать человека, пока он был жив? Как такое можно делать после смерти? Так делать нельзя. Нельзя оскорблять память погибшего или умершего человека. Вы бы протестовали раньше. Если человеку дали звание, значит, он заслужил», — прокомментировал Антонов.Собеседник также выразил соболезнования поп-королю Филиппу Киркорову. Кроме того, по предположению Антонова, Цыганова раскритиковала Бедроса Киркорова, поскольку сама не имеет подобного звания.
Бедрос Киркоров скончался накануне 18 марта.
Ранее сообщалось о наследстве Киркорова-старшего.
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