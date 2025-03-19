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«А где она была?»: Антонов о критике Цыгановой в адрес умершего Бедроса Киркорова

Антонов назвал неуместной критику Цыгановой в адрес умершего Бедроса Киркорова
Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Юрий Антонов считает неуместной критику в адрес умершего коллеги по цеху Бедроса Киркорова со стороны исполнительницы Виктории Цыгановой. Та усомнилась, что Киркоров-старший справедливо получил звание народного артиста России. Своим мнением мэтр отечественной эстрады поделился с изданием «Абзац».
«Я считаю это неуместным. А где она была, когда ему давали звание? Почему нельзя было критиковать человека, пока он был жив? Как такое можно делать после смерти? Так делать нельзя. Нельзя оскорблять память погибшего или умершего человека. Вы бы протестовали раньше. Если человеку дали звание, значит, он заслужил», — прокомментировал Антонов.
Собеседник также выразил соболезнования поп-королю Филиппу Киркорову. Кроме того, по предположению Антонова, Цыганова раскритиковала Бедроса Киркорова, поскольку сама не имеет подобного звания.

Бедрос Киркоров скончался накануне 18 марта.

Ранее сообщалось о наследстве Киркорова-старшего.

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#новости
«Просто позорище! Идиот»: Дана Борисова утверждает, что Чумаков изменяет Ковальчук
19 марта 2025, 16:50

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Алексей Чумаков откровенно рассказал, что при выборе жены руководствовался принципом «вдул бы или не вдул», а свой брак с Юлией Ковальчук, с которой воспитывает двух дочерей, описал фразой «вдул с последствиями». Эти слова вызвали волну критики среди поклонников певицы.
В ответ на обвинения артист не стал отмалчиваться.

«Скажу больше: спустя 17 лет семейной жизни, глядя на жену, у меня такие же мысли. И это прекрасно! А если судьба подарит нам еще “последствие" — мы будем только счастливы», — сказал он.

Телеведущая Дана Борисова резко осудила высказывания Чумакова.

«Просто позорище! Идиот. И так никому не интересен. Так теперь хоть этим внимание привлек. Здесь 100% не пиар, просто человек патологический хам. И 100% видно, что проблемы в отношениях, потому что в нормальных отношениях таких выражений в адрес жены и матери детей просто не может быть в принципе», — высказалась VOICE она.

Кроме того, она заявила, что тот изменяет Ковальчук. Телеведущая сравнила его с рэпером Натаном, который в шоу «Звезды в джунглях» изменил супруге.

«У Чумакова на физиономии написано, что он любит повернуть налево и гулять как следует. Мне он напоминает Натана. Такой же лицемер как Натан и, извините, точно также ходит налево постоянно, и при этом что-то там рассказывает о любви к жене и детям. Последний хам», — заключила Дана.

Интересно, что сама Юлия Ковальчук никак не прокомментировала слова мужа. Многие блогеры предположили, что бывшая солистка группы «Блестящие» предпочла промолчать, чтобы избежать публичного конфликта с отцом своих детей.

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#артист
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«Скоро позовут»: Сотникову вернули в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Сотникову вернули в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» и отправили в Пензу
19 марта 2025, 16:50

Вера Сотникова (Фото: Instagram*/sotnikova4141)

Актрису Веру Сотникову возвращают в мистическое шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Об этом знаменитость сообщила в соцсетях. Женщины давно не было в выпусках, но теперь фанаты вновь смогут лицезреть ее.
«Пенза. Сьемки Битва сильнейших. Теплый автобус. Скоро позовут на площадку», — написала звезда.

Сотникова опубликовала фотографию в черной шапке, из-под которой видны рыжие пряди. Взгляд артистки, дополненный дымчатым макияжем, полон решимости.

Поклонники уже отметились на страничке Сотниковой и поддержали ее всевозможными комплиментами.

«Любимая моя Верочка»; «Ну невозможная красота»; «Какая же вы красивая», — написали юзеры.

Ранее стало известно, что в Москву может прилететь певица Алла Пугачева.

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«Ненавижу людей, которые воруют чужое»: кто обвинил задолжавшую ФНС Митрошину в воровстве
Звезда соцсетей Ольга Берек обвинила Митрошину в воровстве ее идей
19 марта 2025, 15:53

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В воровстве идей обвинила задержанную на неуплату налогов блогера Александру Митрошину звезда соцсетей Ольга Берек. Подробностями она поделилась в эфире «Пусть говорят».
Ольга была знаменита на просторах интернета в конце 2010-х, зарабатывая миллионы. Тогда они, по ее словам, с Митрошиной и познакомились.

«Вообще, я маркетолог, предприниматель, а блогеры в разных сетях нежно называют меня «мама-босс», — сказала Берек.
Сегодня у Ольги полуторамиллионная аудитория, которой она рассказывает про идеи и блоги, а также обо всем, на чем она построила популярность. Митрошину она считает заработавшей миллиарды воровкой.

История произошла в 2017 году, когда Митрошина, по словам Берек, появилась в чате по рекламе блогеров.

«Митрошина со мной дружила, мы вели прямые эфиры, а потом тон ее резко изменился, она начала пропадать. И дальше я узнаю, что она создала такой же чат. И тут я вмешалась: а точно ли ты, точно ли сама и все сделала? Единственное, что я ей написала: „Я ненавижу людей, которые воруют чужое“. Все, дальше блок и мы с ней не общались никогда», — рассказала Ольга Берек.
Митрошину задержали 7 марта в Сочи, ей предъявляют уклонение от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей.

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«Чем больше детей, тем лучше»: Мария Погребняк готова стать мамой в пятый раз
19 марта 2025, 15:51

Мария Погребняк (фото: Instagram* / mariapoga_)

Мария Погребняк собирается стать мамой в пятый раз. На гала-вечере Marie Claire блогер призналась «Звездачу», что они с мужем запланировали беременность на будущий год. Она также призвала женщин не бояться материнства.
«Чем больше детей, тем лучше! Вы окутаны любовью, заботой. Плюс дети друг другу помогают, то есть тебе даже легче, чем был бы один ребенок. Поэтому, мои дорогие, любимые женщины — рожайте!», — сказала она.

Кроме того, Погребняк отметила, что очень хочет, чтобы пятым ребенком в их семье снова был сын.

«Как Бог даст! Раньше хотела дочку, а сейчас я вижу, какие у меня замечательные сыновья! Так что будет чудесно, если снова сыночек», — призналась Мария.

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«Напомнить влиятельным друзьям»: зачем Пугачева может прилететь в Москву
Пугачева может на сутки прилететь в Москву на похороны Бедроса Киркорова
19 марта 2025, 15:49

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

На похороны певца Бедроса Киркорова в Москву может прилететь исполнительница Алла Пугачева. Об этом пишет «Абзац», ссылаясь на продюсера Сергея Дворцова. Собеседник издания уточнил, что звезды были знакомы больше полувека.
«Если она приедет в Москву, то только на сутки… Она может прилететь не только из-за тёплых чувств к бывшему свёкру, но и для того, чтобы напомнить о себе влиятельным друзьям», — прокомментировал Дворцов.
По мнению медиаменеджера, появление примадонны в столице станет фурором. При этом Дворцов не исключил, что Пугачева может и отказаться. В этом случае приедет директор Пугачевой Елена Чупракова, чтобы оставить венок.

Бедроса Киркорова не стало 18 марта на 93-м году жизни. Его похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось о наследстве Бедроса Киркорова.

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