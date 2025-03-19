«Скоро позовут»: Сотникову вернули в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Вера Сотникова (Фото: Instagram*/sotnikova4141)
Актрису Веру Сотникову возвращают в мистическое шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Об этом знаменитость сообщила в соцсетях. Женщины давно не было в выпусках, но теперь фанаты вновь смогут лицезреть ее.
«Пенза. Сьемки Битва сильнейших. Теплый автобус. Скоро позовут на площадку», — написала звезда.
Сотникова опубликовала фотографию в черной шапке, из-под которой видны рыжие пряди. Взгляд артистки, дополненный дымчатым макияжем, полон решимости.
Поклонники уже отметились на страничке Сотниковой и поддержали ее всевозможными комплиментами.
«Любимая моя Верочка»; «Ну невозможная красота»; «Какая же вы красивая», — написали юзеры.
Ранее стало известно, что в Москву может прилететь певица Алла Пугачева.
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