«Просто позорище! Идиот»: Дана Борисова утверждает, что Чумаков изменяет Ковальчук

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)
Алексей Чумаков откровенно рассказал, что при выборе жены руководствовался принципом «вдул бы или не вдул», а свой брак с Юлией Ковальчук, с которой воспитывает двух дочерей, описал фразой «вдул с последствиями». Эти слова вызвали волну критики среди поклонников певицы.
В ответ на обвинения артист не стал отмалчиваться.
Телеведущая Дана Борисова резко осудила высказывания Чумакова.
Кроме того, она заявила, что тот изменяет Ковальчук. Телеведущая сравнила его с рэпером Натаном, который в шоу «Звезды в джунглях» изменил супруге.
Интересно, что сама Юлия Ковальчук никак не прокомментировала слова мужа. Многие блогеры предположили, что бывшая солистка группы «Блестящие» предпочла промолчать, чтобы избежать публичного конфликта с отцом своих детей.
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«Скажу больше: спустя 17 лет семейной жизни, глядя на жену, у меня такие же мысли. И это прекрасно! А если судьба подарит нам еще “последствие" — мы будем только счастливы», — сказал он.
Телеведущая Дана Борисова резко осудила высказывания Чумакова.
«Просто позорище! Идиот. И так никому не интересен. Так теперь хоть этим внимание привлек. Здесь 100% не пиар, просто человек патологический хам. И 100% видно, что проблемы в отношениях, потому что в нормальных отношениях таких выражений в адрес жены и матери детей просто не может быть в принципе», — высказалась VOICE она.
Кроме того, она заявила, что тот изменяет Ковальчук. Телеведущая сравнила его с рэпером Натаном, который в шоу «Звезды в джунглях» изменил супруге.
«У Чумакова на физиономии написано, что он любит повернуть налево и гулять как следует. Мне он напоминает Натана. Такой же лицемер как Натан и, извините, точно также ходит налево постоянно, и при этом что-то там рассказывает о любви к жене и детям. Последний хам», — заключила Дана.
Интересно, что сама Юлия Ковальчук никак не прокомментировала слова мужа. Многие блогеры предположили, что бывшая солистка группы «Блестящие» предпочла промолчать, чтобы избежать публичного конфликта с отцом своих детей.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Дайана Хусинова