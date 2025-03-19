«Просто позорище! Идиот»: Дана Борисова утверждает, что Чумаков изменяет Ковальчук

Алексей Чумаков откровенно рассказал, что при выборе жены руководствовался принципом «вдул бы или не вдул», а свой брак с Юлией Ковальчук, с которой воспитывает двух дочерей, описал фразой «вдул с последствиями». Эти слова вызвали волну критики среди поклонников певицы.