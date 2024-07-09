Представитель Каневского опровергла слухи о серьёзном заболевании телеведущего

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Представитель Леонида Каневского сообщила об отсутствии опухоли у телеведущего.
Как передаёт RT, слухи о якобы выявленном злокачественном новообразовании у Каневского являются ложными, подчеркнула представитель артиста.
А в Кузбассе врачи областной больницы им. Беляева спасли жизнь молодой мамы из Анжеро-Судженска, которая в марте попала к ним в критическом состоянии.
Ранее в подмосковном Долгопрудном врачи избавили от мучительных болей женщину, которая много лет отказывалась от лечения.
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А в Кузбассе врачи областной больницы им. Беляева спасли жизнь молодой мамы из Анжеро-Судженска, которая в марте попала к ним в критическом состоянии.
«Вы спасли жизнь моей жене, благодаря вам она сейчас живет, радует нас и самое главное, она снова видит своего маленького сына, который так долго ждал ее. Спасибо за Ваш профессионализм, за то, что когда-то вы решились выбрать эту непростую профессию! Спасибо от нашей семьи!» — приводит «Сiбдепо» слова благодарности мужа молодой женщины, адресованные медикам.
Ранее в подмосковном Долгопрудном врачи избавили от мучительных болей женщину, которая много лет отказывалась от лечения.
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Мелисса Тимофеева