Подмосковные врачи вытащили из желудка пенсионера металлический зубной мост

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Металлический зубной мост извлекли врачи Подольской областной клинической больницы из желудка 64-летнего мужчины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Мужчина поступил в клинику с жалобами на боли в пищеводе. Он также рассказал, что во время еды у него открепился металлический зубной мост, который оказался проглочен вместе с едой», — говорится в сообщении.Эндоскопическое обследование показало, что слизистая пищевода пациента не пострадала, а мост находится в желудке. Врачи приняли решение извлечь инородный предмет при помощи петли. Операцию удалось провести очень быстро — с момента обращения пациента до избавления его от зубного моста прошло около получаса.
В настоящее время пациент чувствует себя хорошо. После непродолжительного наблюдения его выписали домой.
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