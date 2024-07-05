Мытищинские хирурги спасли ногу 86-летней пациентки

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Центра спасения конечностей Мытищинской больницы помогли 86-летней пациентке. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Женщина обратилась к врачам с жалобами на мучительные боли и показаниями к ампутации правой ноги. Помимо тяжелейшего атеросклероза и формирующейся гангрены, в пациентка страдала сопутствующими заболеваниями, включая диабет.
Положение казалось безвыходным, но специалисты отделений рентгенохирургии и сосудистой хирургии решили сохранить ногу и провести гибридную трёхэтапную операцию, которая длилась около 10 часов.
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Положение казалось безвыходным, но специалисты отделений рентгенохирургии и сосудистой хирургии решили сохранить ногу и провести гибридную трёхэтапную операцию, которая длилась около 10 часов.
«У пациентки были полностью перекрыты сосуды правой ноги от живота и до пятки. Речь шла о критической ишемии нижней конечности. Сначала поставили стент в подвздошную артерию, где закрытый сосуд по плотности был похож на камень. Нам удалось восстановить кровоток в этом сегменте», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургии сосудистого центра Антон Аналеев.Это позволило выиграть время. Затем сосудистые хирурги приступитли к следующему этапу уникальной операции.
«Артерии были тотально поражены кальцинозом во всех сегментах. Боли были чудовищные. После успешного восстановления кровотока в верхнем сегменте мы взяли собственную вену пациентки и пустили кровь в обход прежнего, полностью кальцинированного русла в подколенную артерию. Затем в рентгеноперационной коллеги открыли сосуды на голени и восстановили кровоснабжение ноги», – отметил руководитель Центра спасения конечностей Родион Шилов.Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Боли уменьшились, но пациентке ещё предстоит реабилитация. Однако уже понятно, что врачам удалось спасти ногу.
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Лора Луганская