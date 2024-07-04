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Врачи Долгопрудного избавили женщину от мучительных болей, которые она терпела семь лет

Врачи Долгопрудного избавили женщину от болей, которые она терпела семь лет
04 июля 2024, 14:15
Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

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В Долгопрудном врачи избавили от мучительных болей женщину, которая много лет отказывалась от лечения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
К врачам обратилась 37-летняя жительница Подмосковья, которая семь лет страдала желчнокаменной болезнью с неоднократными болевыми приступами и воспалением жёлчного пузыря. Хирург в поликлинике по месту жительства не раз предлагал оперативное лечение, но женщина отказывалась.

Обследование показало, что семь лет назад камень в желчном пузыре молодой женщины был размером 5-6 мм, а впоследствии достиг 2,5 см в длину, вызывая гораздо более интенсивные приступы.


«Когда пациентка решилась на плановую операцию, врачи Долгопрудненской больницы выполнили лапароскопическую холецистэктомию. Операция, выполненная Андреем Ивашкиным и Мадиной Магомедовой, длилась 50 минут. Врачи удалили жёлчный пузырь, сформировав внутрикожные швы, которые не нужно будет снимать», – говорится в сообщении.
Через три дня после операции планируется выписка пациентки на амбулаторное лечение.

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#лечение
#подмосковье
#московская область
Подмосковные врачи вытащили из желудка пенсионера металлический зубной мост
04 июля 2024, 13:29

Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

Металлический зубной мост извлекли врачи Подольской областной клинической больницы из желудка 64-летнего мужчины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Мужчина поступил в клинику с жалобами на боли в пищеводе. Он также рассказал, что во время еды у него открепился металлический зубной мост, который оказался проглочен вместе с едой», — говорится в сообщении.
Эндоскопическое обследование показало, что слизистая пищевода пациента не пострадала, а мост находится в желудке. Врачи приняли решение извлечь инородный предмет при помощи петли. Операцию удалось провести очень быстро — с момента обращения пациента до избавления его от зубного моста прошло около получаса.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо. После непродолжительного наблюдения его выписали домой.

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Диетолог Микитюк назвала самую вредную еду для беременных
Диетолог Микитюк рекомендовала отказаться от фастфуда
03 июля 2024, 19:45

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Диетолог Людмила Микитюк заявила о крайнем вреде для беременных фастфуда.
Также она подчеркнула особую опасность алкоголя.

«Исключите самые вредные продукты для беременных: алкоголь, фастфуд, продукты, содержащие трансжиры, табак и его производные, продукты с большим содержанием витамина Е, сырые продукты (яйца, рыба, моллюски), непастеризованное молоко, крепкий кофе», — пояснила в беседе с NEWS.ru Микитюк.

Специалист рекомендовала будущим мамам есть больше свежих фруктов и овощей.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что хорошим способом очистить кровь является употребление свекольного сока.

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#беременность
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Врач Заплавнова раскрыла, кому нельзя прыгать с парашютом
Врач Заплавнова: Проблемы с сердцем – противопоказание к прыжкам с парашютом
03 июля 2024, 19:39

Фото: iStock/German-skydiver

Терапевт Кристина Заплавнова заявила, что людям с проблемами с сердцем нельзя прыгать с парашютом.
Также такой вид досуга не рекомендован людям с почечными заболеваниями в хронической форме, серьезными дефектами зрения, а также при весе меньше 45 кг и больше 90 кг.

«Противопоказания к выполнению прыжков с парашютом: травмы головного мозга и опорно-двигательного аппарата, находящиеся в процессе лечения; хронические сердечно-сосудистые и легочные заболевания, повышенное или пониженное артериальное давление, склонность к обморокам, судорогам, психические заболевания, сахарный диабет в тяжелой форме», — пояснила в беседе с NEWS.ru Заплавнова.

Ранее сообщалось, что особую угрозу дикие пляжи для людей представляют разнообразием микроорганизмов, вызывающих различные заболевания.

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Врач Толмасова заявила о неожиданной пользе черешни
03 июля 2024, 18:52

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила о том, что черешня содержит мелатонин и помогает качественному сну.
Кроме этого, ягода способна улучшать состояние сердечно-сосудистой системы благодаря антиоксидантам, содержащимся в ней.

«Калий, который также содержится в черешне, являясь антагонистом натрия, способствуют снижению артериального давления и уровня общего холестерина, чем улучшает работу сердечно-сосудистой системы и снижает риски возникновения таких тяжелых осложнений как инфаркт и инсульт», — добавила в беседе с Газета.ру Толмасова.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что хорошим способом очистить кровь является употребление свекольного сока.

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#витамины
#питание
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Подмосковные врачи с начала года спасли 215 младенцев с различными патологиями
03 июля 2024, 18:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

За первое полугодие 2024 года в Московском областном центре охраны материнства и детства выходили 215 детей с различными патологиями. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как рассказали в министерстве, первый час жизни таких детей – самый важный. Сразу после рождения малыша встречает бригада врачей неонатологов­-реаниматологов. Они отслеживают жизненные показатели ребёнка и в случае необходимости оказывают неотложную помощь.

Потом в специальном транспортном инкубаторе малыша перемещают в отделение реанимации и интенсивной терапии. Там продолжается первый этап выхаживания. Ребёнок набирается жизненных сил, через катетеры обеспечивается необходимыми витаминами и микроэлементами.
«Минимальный вес ребёнка, с которым мы работали за последние месяцы, составлял 900 граммов. Специалистам удалось стабилизировать младенца. Когда мы убедились, что основные риски позади, для дальнейшего выхаживания ребёнок с мамой был переведён в нашу детскую больницу. Сегодня можно смело сказать, что нам удалось спасти ребенка», – рассказала заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорождённых, врач-анестезиолог-реаниматолог и неонатолог Наталья Геркушенко.
Она добавила, что несмотря на постоянное поступление новых пациентов, сотрудники центра помнят каждого спасённого.

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#минздрав рф
#здоровье
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#подмосковье
#московская область
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Россиян предупредили о смертельной опасности диких пляжей
Пятый канал: какие правила безопасности на диком пляже могут спасти жизнь
03 июля 2024, 18:19

Фото: IStock/Liudmila Chernetska

Несоблюдение правил безопасности на воде может привести к опасным для жизни и здоровья ситуациям. О самых распространенных ошибках, совершаемых во время пляжного отдыха предупредил «Пятый канал».
В его сообщении отмечается, что особую угрозу дикие пляжи представляют разнообразием микроорганизмов, вызывающих различные заболевания. Опасностью является и отсутствие ухода за берегом. В запущенные дикие водоемы запрещено нырять из-за риска получить травму возможными острыми металлическими или стеклянными предметами.

Не рекомендуется использовать самодельные плавательные средства, особенно при отсутствии навыков плавания. Ни в коем случае нельзя приближаться к иным речным или морским судам, мотоциклам. Лучше не посещать неизвестные пляжи в состоянии алкогольного опьянения.

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#водоёмы
#заболевания
#травмы
#безопасность
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Россиянам напомнили о правилах оказания первой помощи при тепловом ударе
Врач Харлов рекомендовал перевернуть человека на бок
03 июля 2024, 18:12

Фото: iStock/Halfpoint

Терапевт Никита Харлов заявил, что при обнаружении человека, которому поплохело из-за жары, рекомендуется, прежде всего, перевернуть пострадавшего на бок.
Кроме того, специалист напомнил, что признаками теплового удара являются ощущение дурноты, потери сил, небольшая дезориентация в пространстве, потеря равновесия и головокружение.

«Первая помощь, если вы такого человека увидели, и вы еще не знаете, что с ним происходит, то надо человека перевернуть на бок, чтобы он не лежал на спине, нужно, чтобы его рот и нос были повернуты в сторону земли или хотя бы параллельно ей», — добавил в беседе с Pravda.Ru Харлов.

А для того, чтобы в знойную жару охладить свой организм, рекомендуется пить больше воды, есть фрукты и овощи, молочные продукты, пить тёплый зелёный чай. Как пишет Общественная Служба Новостей, эксперты считают, что в жаркую погоду лучше также употреблять орехи и семена, цельнозерновые продукты, рыбу и морепродукты, а также специи.

Ранее врач-кардиолог Полина Концелайло заявила, что жара может быть очень опасна, в частности, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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#опасность
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Врач Алешина напомнила о смертельной опасности COVID-19
03 июля 2024, 17:23

Фото: iStock/geargodz

Заведующая отделом клеточной и иммунной терапии «НМИЦ гематологии» Минздрава России, врач-гематолог, онколог, кандидат медицинских наук Ольга Алешина заявила, что коронавирусная инфекция всё ещё смертельно опасна для людей.
В частности, заболевание крайне опасно для пациентов с онкозаболеваниями или заболеваниями системы крови, реципиентах трансплантированных органов, а также тех, кто находится на программном гемодиализе, добавила врач.

«Заболеваемость коронавирусом в России имеет свою сезонность, мы видим, что появляются новые штаммы. По данным статистики, за прошедшую неделю в России выявили порядка 8 тыс. заболевших, зафиксирован 31 случай погибших. Да, это меньшие цифры, чем были в разгар пандемии. Однако это все еще смертельные случаи», — отметила в беседе с «Известиями» Алешина.

Кроме того, смертельную опасность могут представлять и отравления. Так, например, житель Кузбасса пожаловался на сеть магазинов, где он купил испорченное хлебобулочное изделие. Он предупредил сограждан о внимательности и бдительности.

«А если бы вовремя не обратили на это внимание и человек загремел бы в больницу с отравлением? Будьте, пожалуйста, внимательнее, когда захотите что-то приобрести в данном магазине. И смотрите срок годности прежде, чем будете что-то покупать!» — приводит «Сiбдепо» слова покупателя.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что работающие в жару кондиционеры могут быть опасны для здоровья, вызывая простудные заболевания и даже пневмонию.

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#врач
#человек
#опасность
#заболевания
#коронавирус
#отравление
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В подмосковной деревне Андреево проведут выездную диспансеризацию
03 июля 2024, 16:46

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мобильный ФАП привезёт врачей в деревню Андреево Павлово-Посадского городского округа в четверг, 4 июля, приём населения будут вести специалисты районной больницы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Диспансеризацию на свежем воздухе можно будет пройти с 9 утра до 13:00. В рамках приёма пациентам сделают электрокардиограмму и флюорографию, измерят артериальное давление и возьмут анализ крови на глюкозу и холестерин. В медосмотр входит также консультация терапевта», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы пройти диспансеризацию, предварительная запись не потребуется. Достаточно прийти натощак и взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Приём будет организован у психиатрической больницы №8.

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#медицина
#здравоохранение
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