Врачи Долгопрудного избавили женщину от мучительных болей, которые она терпела семь лет

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
В Долгопрудном врачи избавили от мучительных болей женщину, которая много лет отказывалась от лечения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
К врачам обратилась 37-летняя жительница Подмосковья, которая семь лет страдала желчнокаменной болезнью с неоднократными болевыми приступами и воспалением жёлчного пузыря. Хирург в поликлинике по месту жительства не раз предлагал оперативное лечение, но женщина отказывалась.
Обследование показало, что семь лет назад камень в желчном пузыре молодой женщины был размером 5-6 мм, а впоследствии достиг 2,5 см в длину, вызывая гораздо более интенсивные приступы.
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Обследование показало, что семь лет назад камень в желчном пузыре молодой женщины был размером 5-6 мм, а впоследствии достиг 2,5 см в длину, вызывая гораздо более интенсивные приступы.
«Когда пациентка решилась на плановую операцию, врачи Долгопрудненской больницы выполнили лапароскопическую холецистэктомию. Операция, выполненная Андреем Ивашкиным и Мадиной Магомедовой, длилась 50 минут. Врачи удалили жёлчный пузырь, сформировав внутрикожные швы, которые не нужно будет снимать», – говорится в сообщении.Через три дня после операции планируется выписка пациентки на амбулаторное лечение.
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Лора Луганская