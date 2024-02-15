Представитель РПЦ Кипшидзе выразил надежду на искренность Лолиты помочь храму

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Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе поддержал желание певицы Лолиты восстановить храм в новом регионе.
Он отметил, что главное, чтобы это желание было искренним.
Он подчеркнул, что у всех людей, кем бы они ни были, могут возникнуть добрые искренние намерения.
Ранее сообщалось, что певица Лолита Милявская рассказала, что все её 10 концертов в Подмосковье отменили. При этом, она отмечала, что не знает, будут ли ещё отмены.
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«Многие храмы и монастыри требуют восстановления. Но обычно те, кто такими делами занимается, —сначала помогают, а потом делают громкие заявления. Это не часть медийного образа. А так добрые намерения всегда приветствовали. Главное, чтобы исходило от сердца, а не диктовалось внешними обстоятельствами», — отметил в беседе с NEWS.ru Кипшидзе.
Ранее сообщалось, что певица Лолита Милявская рассказала, что все её 10 концертов в Подмосковье отменили. При этом, она отмечала, что не знает, будут ли ещё отмены.
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