Сергея Безрукова заподозрили в браконьерстве

Сергей Безруков (фото: Instagram* @s_bezrukov)
Сергея Безрукова заподозрили в незаконной ловле рыбы.
Накануне народный артист России на своей странице в Instagram* поделился фотографией с рыбалки на моторной лодке в Ростове-на-Дону. На снимке Безруков держит в руках двухкилограммовую щуку.
В комментариях под постом знающие пользователи Сети указали Сергею на эти запреты, обвинив его в браконьерстве.
Артист пока не комментировал эту ситуацию.
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*запрещён в РФ
«Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-батюшка», – подписал пост актёр.Однако в Ростовской области с 1 апреля по 31 мая введён запрет на вылов рыбы в период нереста. Ограничение направлено на сохранение численности видов. Также с 15 января по 15 апреля действует отдельный запрет на ловлю щуки.
В комментариях под постом знающие пользователи Сети указали Сергею на эти запреты, обвинив его в браконьерстве.
Артист пока не комментировал эту ситуацию.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова