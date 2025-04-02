Сергея Безрукова заподозрили в браконьерстве

В начале марта 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли с множеством переломов на обочине дороги в Дубае. Девушку едва опознали, но сегодня она пришла в сознание. Тем не менее, её предстоит перенести ещё две серьёзные операции.