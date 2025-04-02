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Сергея Безрукова заподозрили в браконьерстве

Сергея Безрукова заподозрили в незаконной ловле щуки в Ростове-на-Дону
Сергей Безруков (фото: Instagram* @s_bezrukov)

Сергей Безруков (фото: Instagram* @s_bezrukov)

Сергея Безрукова заподозрили в незаконной ловле рыбы.
Накануне народный артист России на своей странице в Instagram* поделился фотографией с рыбалки на моторной лодке в Ростове-на-Дону. На снимке Безруков держит в руках двухкилограммовую щуку.

«Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-батюшка», – подписал пост актёр.
Однако в Ростовской области с 1 апреля по 31 мая введён запрет на вылов рыбы в период нереста. Ограничение направлено на сохранение численности видов. Также с 15 января по 15 апреля действует отдельный запрет на ловлю щуки.

В комментариях под постом знающие пользователи Сети указали Сергею на эти запреты, обвинив его в браконьерстве.

Артист пока не комментировал эту ситуацию.

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*запрещён в РФ
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Уехавшему из России Максу Барских предсказали забвение
Продюсер Дворцов: карьера покинувшего Россию певца Макса Барских сошла на нет
02 апреля 2025, 20:49

Макс Барских (фото: Instagram** @max_barskih)

Карьера украинского певца Макса Барских сошла на нет после его отъезда из России, заявил продюсер Сергей Дворцов.
По его словам, исполнитель отказом выступать в России и решением покинуть страну после начала СВО лишил себя карьерных перспектив. Теперь его творчество не интересует россиян.

«По поводу концертов я могу сказать одно: если у него остались какие-то друзья и коллеги там, где он сейчас находится, то, возможно, они его и заказывают. Не более того. Его карьера постепенно сходит на нет, потому что он покинул нашу страну», – отметил продюсер в беседе с изданием «Страсти».
Напомним, что после начала СВО Барских вернулся на Украину, где вступил в ряды ВСУ. На его страничках в соцсетях периодически появлялись фото и видео в военной форме, но позже он вернулся к творчеству. Тогда же он запретил использовать свои композиции на территории России.

В марте этого года стало известно, что Барских внесли в список артистов, разыскиваемых ВСУ. В 2024 году некоторым звёздам позволили покинуть Украину для выступления на благотворительном концерте в поддержку украинской армии, однако обратно они уже не вернулись.

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**запрещён в РФ
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Сестра Агаларова об искалеченной в Дубае Ковальчук: «В её анкете указаны всевозможные извращения, без разницы сколько человек»
Сестра Агаларова раскрыла содержание анкеты искалеченной в Дубае модели Ковальчук
02 апреля 2025, 19:53

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)

В начале марта 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли с множеством переломов на обочине дороги в Дубае. Девушку едва опознали, но сегодня она пришла в сознание. Тем не менее, её предстоит перенести ещё две серьёзные операции.
Эта история сильно потрясла общественность. Сестра певца Эмина Агаларова Сабина прокомментировала произошедшее и отметила, что такая же ситуация может произойти с каждым, кто решится пойти по такому рискованному пути.

«В анкете девочки эскортницы указаны всевозможные оргии и извращения со знаком „плюс“, без разницы сколько человек и так далее. То что, её нашли переломанную вдоль и поперёк на обочине дороги – это самая логичная кульминация её жизненного выбора и пути! Человек позволял и себе и другим такое отношение к себе! Было весело, легко и копейка капала! А главное при поддержке мамы всё происходило! Мне кажется, вообще не чему удивляться», – отметила Сабина, слова которой приводит StarHit.
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Подруга Ковальчук рассказала о состоянии модели и опасностях вечеринок в Дубае

*запрещён в РФ
#история
#дороги
#человек
#лечение
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#травмы
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Молодая жена 63-летнего Игоря Бутмана выложила фото в третью годовщину свадьбы
02 апреля 2025, 19:51

Игорь Бутман и Анна Львова (фото: Instagram* @anna_Iwowa)

Игорь Бутман отпраздновал третью годовщину брака с супругой, которая на 32 года младше него.
Анна Львова в личном блоге опубликовала фотографии с их свадьбы. Первый снимок сделан в загсе, а на втором показаны обручальные кольца в коробочке.

«1.04.2022. Моменты», – подписала пост жена 63-летнего джазмена.
Игорь Бутман и Анна Львова (фото: Instagram* @anna_Iwowa)

В комментариях под постом подписчики поздравили пару, пожелав бесконечной любви. А один из пользователей даже отметил, что Игорю Бутману очень повезло с женой.

Пост лайкнули продюсер Иосиф Пригожин, певец Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова и многие другие знаменитости.

Напомним, что Алла Львова – журналистка и четвёртая супруга Игоря Бутмана. Детей у пары нет.

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*запрещён в РФ
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#рф
#брак
#свадьба
#праздник
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Юля Гаврилина и исполнитель хита «Гламур» Nkeeei встречаются – фото
02 апреля 2025, 19:14

Юля Гаврилина (фото: Telegram @Gavril1nna)

В Сети активно обсуждают новый роман. Фанаты убеждены, что отношения 22-летней звезды TikTok Юли Гаврилиной и 24-летнего белорусского певца Nkeeei (настоящее имя – Никита Коробыко) вышли на новый уровень.
Исполнитель завирусившегося трека «Гламур» то и дело появлялся в компании Юли на различных мероприятиях, а летом прошлого года после своего концерта в Москве он покинул площадку вместе с тиктокершей.

А пока поклонники гадают, что же происходит между звёздами, издание Super представило кадры, не оставляющие сомнений в том, что пара вместе.

На представленных фотографиях запечатлена Гаврилина за рулём розового Porshe, покидающая парковку своего ЖК в центре Москвы. А на пассажирском кресле сидел Никита. После поездки по городу пара вместе вернулась домой к Юле, где певец пробыл несколько часов. Затем он вышел из подъезда и уехал на каршеринге.

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«Недавно вернулся из психбольницы»: шоумен Барецкий заявил, что Галкин* пытался покончить с собой
Шоумен Барецкий: Пугачёва не может вернуться в РФ из-за панических атак Галкина*
02 апреля 2025, 19:11

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Шоумен Станислав Барецкий назвал причину, по которой 75-летняя Алла Пугачёва не может вернуться в Россию. Всё дело в проблемах со здоровьем у её мужа.
Дело в том, что 48-летний Максим Галкин* страдает от панических атак. Барецкий даже утверждает, что шоумен мог только недавно вернуться из психиатрической больницы, где проходил лечение после попытки суицида.

«Я предположу, что Максим Галкин* недавно вернулся из психбольницы – у него могли быть панические атаки и попытка суицида. Видимо, он что-то Пугачевой напел в уши. Новые две песни Пугачевой – это его происки. Пока он рядом с Аллой Борисовной, он будет вредить. Мне кажется, что он боится, что его заберут инопланетяне и отвезут в Россию. Пугачёва, как воспитанная в СССР, не может бросить больного человека. Если бы не Максим*, Пугачева бы вернулась в Россию», – заявил шоумен.
Напомним, что Пугачёва вместе с супругом и двумя детьми эмигрировала в Израиль а 2022 году. Однако из-за обострения там военного конфликта перебралась на Кипр. Там её ждал роскошный пентхаус в Лимассоле. Апартаменты за 10 миллионов евро она приобрела ещё в 2017 году, также получив гражданство страны в обмен на инвестиции.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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