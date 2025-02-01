Сергея Безрукова не хотели снимать в «Бригаде»: кто был в числе кандидатов на роль Саши Белого

Сергей Безруков (фото: соцсети)
Продюсеры сериала «Бригада» не хотели брать Сергея Безрукова, опасаясь, что 26-летний актёр не справится с возложенной на него ролью.
На счету артиста большое количество ролей, но не поддаётся сомнению, что участие в «Бригаде» сыграло большую роль в развитии его творческой карьеры. Саша Белый в исполнении Безрукова получился настоящим гангстером. Поклонники до сих пор с огромным удовольствием пересматривают сериал. Однако режиссёр Алексей Сидоров хотел назначить не эту роль совершенно другого артиста.
Изначально рассматривался Владимир Машков. На момент начала съёмок он уже был известным актёром, поэтому его участие гарантировало бы успех картины. Однако типаж Машкова совсем не походил на молодого бандита, поэтому пришлось искать другого актёра.
На роль рассматривали Константина Хабенского, который уже успел на тот момент сняться в нескольких крупных картинах. Актёр успел пройти пробы, но практически перед самым утверждением на роль его подрезал Безруков, которого Алексей Сидоров лично принял ещё до проб. Но их, конечно, актёру не удалось избежать.
Безруков признавался, что не хотел идти на кастинг вместе с остальными желающими. Но на этом настояла Ирина Безрукова, которая тогда была его женой.
После скандальной истории с трупом в машине стал известен необычный райдер Гоши Куценко
«Недотягивает до стандартов»: Агата Муцениеце высмеяла Александра Петрова после успеха Юры Борисова в Голливуде
Актриса Шэрон Стоун оказалась родственницей короля Карла Великого
Изначально рассматривался Владимир Машков. На момент начала съёмок он уже был известным актёром, поэтому его участие гарантировало бы успех картины. Однако типаж Машкова совсем не походил на молодого бандита, поэтому пришлось искать другого актёра.
На роль рассматривали Константина Хабенского, который уже успел на тот момент сняться в нескольких крупных картинах. Актёр успел пройти пробы, но практически перед самым утверждением на роль его подрезал Безруков, которого Алексей Сидоров лично принял ещё до проб. Но их, конечно, актёру не удалось избежать.
Безруков признавался, что не хотел идти на кастинг вместе с остальными желающими. Но на этом настояла Ирина Безрукова, которая тогда была его женой.
«Она посоветовала переступить через юношескую актерскую гордость. И я пошел на пробы наравне со всеми. На роль Космоса уже был утвержден Дима Дюжев, который ходил с гордо поднятой головой. Он был первым артистом, которого утвердили. Дюжев - огромный, а я на две головы ниже него. Леше нужно было показать, как я смогу актерской игрой подавить его. И он поставил нас сыграть в совместной сцене. Пришлось сыграть. Я подавил. Не знаю, насколько Дима был подавлен, но для него это было неожиданностью. Потом я пробовался с Катей Гусевой. Дальше ждал, когда меня утвердят», – делился актёр.Читайте также:
После скандальной истории с трупом в машине стал известен необычный райдер Гоши Куценко
«Недотягивает до стандартов»: Агата Муцениеце высмеяла Александра Петрова после успеха Юры Борисова в Голливуде
Актриса Шэрон Стоун оказалась родственницей короля Карла Великого
Анастасия Чинкова