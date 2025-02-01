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Сергея Безрукова не хотели снимать в «Бригаде»: кто был в числе кандидатов на роль Саши Белого

Сергей Безруков (фото: соцсети)

Сергей Безруков (фото: соцсети)

Продюсеры сериала «Бригада» не хотели брать Сергея Безрукова, опасаясь, что 26-летний актёр не справится с возложенной на него ролью.
На счету артиста большое количество ролей, но не поддаётся сомнению, что участие в «Бригаде» сыграло большую роль в развитии его творческой карьеры. Саша Белый в исполнении Безрукова получился настоящим гангстером. Поклонники до сих пор с огромным удовольствием пересматривают сериал. Однако режиссёр Алексей Сидоров хотел назначить не эту роль совершенно другого артиста.

Изначально рассматривался Владимир Машков. На момент начала съёмок он уже был известным актёром, поэтому его участие гарантировало бы успех картины. Однако типаж Машкова совсем не походил на молодого бандита, поэтому пришлось искать другого актёра.



На роль рассматривали Константина Хабенского, который уже успел на тот момент сняться в нескольких крупных картинах. Актёр успел пройти пробы, но практически перед самым утверждением на роль его подрезал Безруков, которого Алексей Сидоров лично принял ещё до проб. Но их, конечно, актёру не удалось избежать.

Безруков признавался, что не хотел идти на кастинг вместе с остальными желающими. Но на этом настояла Ирина Безрукова, которая тогда была его женой.

«Она посоветовала переступить через юношескую актерскую гордость. И я пошел на пробы наравне со всеми. На роль Космоса уже был утвержден Дима Дюжев, который ходил с гордо поднятой головой. Он был первым артистом, которого утвердили. Дюжев - огромный, а я на две головы ниже него. Леше нужно было показать, как я смогу актерской игрой подавить его. И он поставил нас сыграть в совместной сцене. Пришлось сыграть. Я подавил. Не знаю, насколько Дима был подавлен, но для него это было неожиданностью. Потом я пробовался с Катей Гусевой. Дальше ждал, когда меня утвердят», – делился актёр.
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Фанаты заподозрили Лили Коллинз в анорексии после новости о рождении первенца
01 февраля 2025, 21:13

Лили Коллинз (Фото: соцсети)

1 февраля американская актриса Лили Коллинз поделилась радостной новостью: 35-летняя звезда «Эмили в Париже» в первый раз стала мамой. В то же время журналисты Daily Mail подняли старые интервью Лили и нашли любопытную цитату. Выяснилось, что в 2017 году девушка рассказывала, что именно желание иметь ребенка помогло ей преодолеть серьезное расстройство пищевого поведения.
Тогда актриса снялась в картине «До костей» — о девушке, которая страдает от анорексии. В интервью, которые она давала перед выходом фильма, Коллинз поделилась сокровенным: она и сама со школьных времен боролась с РПП.

«Когда я была моложе, я хотела достичь образа, который считала совершенством — того, что я видела в СМИ. Но затем, когда я стала старше, я поняла, что совершенства не существует, и мои приоритеты изменились, потому что я хочу когда-нибудь завести семью. Я не хочу, чтобы эти навязанные мной же проблемы влияли на то, смогу ли я иметь детей. Потому что реальность такова, что вы не можете иметь детей, когда вы так больны», — отметила она в беседе с журналом Harper's Bazaar в 2017 году.

В социальных сетях фанаты выразили обеспокоенность здоровьем Лили, поскольку дочь актрисы и ее супруга Чарли Макдауэлла родилась при помощи суррогатной матери.

Туве Джейн Макдауэлл (Фото: соцсети)


Некоторые пользователи Сети обратили внимание, что в ряде эпизодов последнего сезона «Эмили в Париже» Лили выглядит чрезмерно худой.

«Думаю, что беременность, если она вообще была возможна в этом случае, слишком обострила бы ее прошлые проблемы, чтобы рисковать», — отмечал один из читателей Daily Mail.

​В своем личном блоге Лили Коллинз поделилась фотографией новорожденной дочери, которую назвали Туве Джейн Макдауэлл.

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Увел жену у футболиста «Динамо» и перенес несколько инсультов: о чем перед смертью жалел певец Вячеслав Добрынин
01 февраля 2025, 20:52

Вячеслав Добрынин (кадр с концерта «Disco Дача 2016»)

История певца Вячеслава Добрынина и его возлюбленной Ирины была довольно тяжелой. Женщина изменяла с ним своему супругу, а потом и вовсе бросила. Несмотря на разницу в возрасте в 13 лет, они состояли в браке 29 лет. Однако судьба приготовила Добрынину тяжкие испытания.

Из Антонова в Добрынина

Будущий народный артист Вячеслав Добрынин появился на свет 25 января 1946 года в столице России. Его отец, кадровый военный Галуст Петросян, и мать, медсестра Анна Антонова, встретились в разгар Великой Отечественной войны. После победы их пути разошлись: отец уехал в Армению, а мать осталась с сыном в Москве. Еще во время обучения в школе Вячеслав научился играть на баяне, а затем увлекся гитарой. В старших классах Добрынин обожал творчество группы The Beatles и мечтал о собственной музыкальной группе.

Так образовался ансамбль «Орфей». После выпуска из школы Вячеслав поступил в МГУ — там он изучал историю искусств. После получения диплома он продолжил научную деятельность в аспирантуре. Хотя будущий артист выбрал академическое образование, музыка все же оставалась его основной страстью. В 1970 году Вячеслав стал играть на гитаре в ансамбле Олега Лундстрема. Дабы не допустить путаницы с уже популярным Юрием Антоновым, молодой музыкант принял решение выступать под псевдонимом Добрынин.

В качестве композитора Вячеслав в скором времени получил признание. Его композиции для «Веселых ребят» очень быстро становились хитами. Через некоторое время с Добрыниным захотели работать звезды советской эстрады: София Ротару, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и другие известные исполнители.

Вячеслав Добрынин (Фото: кадр с концерта «Шансон года» 2016)

​Вышел на сцену и стал певцом

К середине 1980-х годов Вячеслав Добрынин стал узнаваемым композитором, однако выходить на сцену он не планировал. Но обстоятельства сложились иначе. В одном из эфиров на телевидении композицию Вячеслава должен был исполнить Михаил Боярский, однако певец вдруг не смог прийти. Дабы не отменять выступление, организаторы предложили спеть самому автору.

После выхода программы в эфир публика начала присылать в редакцию письма с просьбами повторить номер. После того выступления Вячеслав Добрынин стал частым гостем на сцене и экранах.

Его композиции, в том числе «Синий туман», «Колдовское озеро», «Льется музыка», «Не забывайте друзей», и «Не сыпь мне соль на рану», стали широко известны общественности. Композитор написал более тысячи песен — их исполняют как популярные артисты, так и музыкальные коллективы. В 1996 году Вячеслава Добрынина удостоили звания Народного артиста.

В ноябре 2019 года после выступления на «Дискотеке 80-х» композитор инициировал скандал, назвав современных звезд «тупыми».

«В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые! Я это говорю искренне», — отметил в то время мэтр.

​Дочь и внуки ​композитора

Вячеслав Добрынин всегда приковывал к себе внимание не только талантом, но и харизмой, а в числе его фанатов было достаточно женщин. Первой женой композитора была Ирина, с которой они были вместе 15 лет. В этом браке появилась дочь Екатерина, которая позже обучалась во ВГИКе. Сейчас Екатерина вместе с матерью проживает в Соединенных Штатах Америки. Она заключила брак с успешным телеоператором Шейном Макгаффи. Как рассказывал сам Добрынин, он сожалеет о том, что раньше уделял чрезмерно мало времени воспитанию ребенка.

В 2000-х дочь композитора, Екатерина, подарила Добрынину двоих внуков — Софию и Александра Добрыниных-Макгаффи. Внуки артиста заинтересовались музыкой. София с малого возраста сочиняла песни и ходила на вокал, а Александр освоил ударные. В 2016 году София удивила россиян, выступив вместе с дедом на его юбилейном концерте.

Вячеслав Добрынин и София Макгаффи (Фото: кадр с юбилейного концерта Вячеслава Добрынина)

«Я ушла от мужа ради него»

В 1985 году Вячеслав Добрынин заключил новый брак. Его второй женой стала Ирина (тезка первой супруги), которая трудился архитектором. Но их история началась не без трудностей — на момент знакомства женщина состояла в браке с футболистом «Динамо». Добрынин в первый раз увидел Ирину на матче своей любимой команды, а потом они опять пересеклись на юбилее тренера Валерия Газзаева. Они начали влюбляться друг в друга, хотя поначалу Ирина не воспринимала эту связь всерьез.

«Я влюбилась в Вячеслава и мне даже пришлось изменить мужу. Сначала мы не думали, что все зайдет так далеко. Я ушла от мужа ради него», — делилась Ирина.

Разница в возрасте между влюбленными составляла 13 лет. Ирина развелась с мужем, и такое решение вызвало негодование близких, в особенности матери. По мнению будущей тещи Добрынина, ее дочь — это только увлечение для композитора, она опасалась, что он разрушит жизнь Ирины. Однако вопреки недовольству других, союз Вячеслава и Ирины оказался крепким. Муж и жены прожили вместе 29 счастливых лет, но совместных детей у пары так и не родилось.

Вячеслав Добрынин (Фото: кадр из шоу «Суперстар. Возвращение»)

​Серия инсультов

В 2019 году у композитора серьезно ухудшилось здоровье. Осенью его в срочном порядке госпитализировали с подозрением на инсульт, но через некоторое время медики диагностировали микроинсульт. Хотя это не угрожало жизни, Добрынину было необходимо пересмотреть привычки, уменьшить нагрузки и стараться отдыхать больше.

После таких событий Вячеслав фактически отошел от концертной деятельности, однако продолжал следить за происходящим в мире шоу-бизнеса. Спустя время состояние артиста усугубилось, и весной 2024 года он поделился, что перенес еще один инсульт, после которого ему присвоили инвалидность.

«Память о нем останется навсегда»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Добрынина
«Память о нем останется навсегда»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Добрынина

Добрынин рассказывал, что ходит и говорит с трудом, быстро устает.

Вячеслав всецело сфокусировался на лечении, ездил в санатории. Осенью 2024 года появились новости о новой госпитализации Вячеслава из-за очередного инсульта.

1 октября 2024 года на 79-м году жизни Вячеслав Добрынин скончался, предположительно, из-за осложнений после перенесенного инсульта. Единственное, о чем в своей жизни сожалел артист, это о том, что у него так и не появился ребенок от Ирины, его второй жены.

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#смерть
#артист
#композитор
#певец
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#брак
#развод
#звёзды
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В Госдуме раскрыли, почему Макаревича* и Галкина* не лишили имущества в России
Милонов: Макаревича* и Галкина* не лишили имущества из-за связей в высших кругах
01 февраля 2025, 20:43

Фото: iStock/Oleg Elkov

Юморист Максим Галкин* и музыкант Андрей Макаревич* могут сохранять связи в высоких кругах власти, что позволяет им удерживать имущество в России. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием NEWS.ru.
Парламентарий подчеркнул, что изъятие имущества у иноагентов не является приоритетной задачей, однако очевидно, что у таких личностей, как Макаревич* и Галкин*, могли остаться знакомые в кругах российской власти, которые помогают им.

Также ситуацию прокомментировал общественный деятель и бизнесмен Андрей Ковалёв. Он подчеркнул, что процесс лишения имущества иноагентов может занять время. При этом некоторые из них продолжают сдавать недвижимость в России в аренду и получать доход, живя за границей и продолжая критиковать свою родину.

Ковалёв призвал как можно скорее навести порядок и поддерживать президента.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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#недвижимость
#имущество
#деньги
#виталий милонов
#шоу-бизнес
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После скандальной истории с трупом в машине стал известен необычный райдер Гоши Куценко
01 февраля 2025, 20:24

Гоша Куценко (фото: соцсети)

После скандальной истории с трупом в автомобиле Гоши Куценко стал известен райдер актёра.
Выяснилось, что артист не требует для себя ничего необычного, соглашаясь выступать на частных вечеринках. Приглашающей стороне это обойдётся в гонорар, начинающийся от 4,2 миллиона рублей. При этом Куценко придёт уже подготовленным, со сценарием. Выступать он может либо один, либо с музыкантами.

Из требований у актёра только экзотический напиток – граппа – итальянский виноградный алкогольный напиток. Он должен быть выдержан либо в бочках для виски, либо в бочках для сотерна. Если же менеджерам не удастся найти требуемое, то можно предложить альтернативу, но по предварительной договорённости с менеджером актёра.

Остальное в райдере стандартно: фруктовая, овощная, мясная, сырная и рыбная тарелки, вино, чай, кофе, сок и энергетики.

Особое внимание уделяется охране на время выступления. Она больше нужна не самому актёру, а должна находиться рядом с гримёркой, где лежит дорогое имущество.

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#кофе
#чай
#артист
#кино
#актёр
#россия
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«Поднимаюсь на вулканы»: Полина Диброва рассказала, как похудела на 12 кг
01 февраля 2025, 20:03

Полина Диброва (фото: соцсети)

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва рассказала об уходе о себе и поделилась мнением о препарате «Оземпик», который знаменитости активно используют для похудения.
Полина Диброва поделилась своими успехами по снижению веса. Чуть менее десяти лет назад она внезапно поправилась на 12 килограммов, после чего длительное время не могла похудеть, то снижая вес, то вновь набирая его. Но в итоге ей удалось победить.

Главный секрет фотомодели кроется в физической активности. Трижды в неделю она занимается спортом и устраивает пробежки, если позволяет погода.

«Я хожу в походы, поднимаюсь на вулканы. Я за любые проявления активности. И безусловно, мы это то, что мы едим, поэтому нужно очень внимательно относиться к своей еде. Нужно понимать, что если вы выпиваете алкоголь, то вы гораздо больше потребляете калорий и вам сложнее сбрасывать лишние килограммы. Безусловно нужно двигаться. Это очень важно. И если выбирать поехать на лифте или подняться по лестнице, я бы пошла по лестнице», – подчеркнула девушка.
Также Диброва высказалась о популярном лекарстве от диабета, которое позволяет похудеть. Она отметила, что относится к нему абсолютно спокойно, а к людям, принимающим его, – с пониманием. Если врач не увидел противопоказаний к препарату, то почему бы и нет, пояснила звезда, отметив, что выступает за эстетику и красоту.

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#похудение
#красота
#шоу-бизнес
#звёзды
#соцсети
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«Уши эльфа»: Какую ошибку допустил хирург Николь Кидман
У Николь Кидман деформировались уши из-за неудачной подтяжки
01 февраля 2025, 20:02

Николь Кидман (Фото: соцсети)

Каждый раз, появляясь на публике, 57-летняя Николь Кидман вызывает восхищение своей потрясающей формой. В конце 2024 звезда тяжело переживала смерть матери, и поклонники отметили, что актриса буквально таяла на глазах.
«"На нее становится все труднее и труднее смотреть", "Выглядит, как восковая фигура, сбежавшая из Музея мадам Тюссо", "У нее всегда была красивая худоба. Она умела соблюдать грань. Сейчас она ее перешла"», — так комментировали в Сети фотографии Николь.

Невзирая на сильное похудение, Кидман сохраняет роскошную фигуру. При этом имеется часть тела, которую обычно не оценивают, это — уши. На днях уши Николь вызвали ажиотаж среди пользователей Сети, некоторые из них даже предположили, что звезда специально вытянула их по направлению к лицу.

Известный пластический хирург Марк Соломос в документальном фильме Оливии Аттвуд на ITV «Цена совершенства» назвал такие уши «эльфийскими» или «мышиными» и рассказал, что такой эффект наблюдается у Николь Кидман, Деми Мур, Тома Круза и Кэти Прайс.

Все эти звезды не проводили никаких операций на уши, изменившаяся форма которых – следствие подтяжки лица. При правильно проведенной операции таких изменений у пациентов быть не должно. В случае неправильной хирургической техники при подтяжке лица, пациент приобретает «уши эльфа».

«Раньше подтяжка лица считалась инвазивной процедурой, предназначенной в основном для женщин старше 50 лет, но теперь ее все чаще обсуждают и принимают за норму. На самом деле, все больше людей в возрасте 40 лет делают подтяжку лица. Кроме того, по мере роста осведомленности общественности о косметической хирургии растет и способность распознавать признаки подтяжки лица, особенно у знаменитостей», — рассказал врач.

По мнению Соломоса, во время операции хирург должен фиксировать уши в правильном положении, чтобы избежать сильного растяжения кожи. Если подтяжка лица выполнена некачественно или с чрезмерным натяжением, вероятность осложнения в виде «ушей эльфа» возрастает.

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#актриса
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«Где-то всплакнула Ковальчук»: Алексея Чумакова заметили в объятиях другой
Поклонники подозревают разлад в семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова
01 февраля 2025, 19:51

Алексей Чумаков (Фото: соцсети)

Звёздный дуэт Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова всегда считался одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако в последнее время поклонники подозревают, что в их союзе не всё благополучно.
Супруги вместе уже 17 лет, они воспитывают двух дочерей — Амелию и Алисию. Пара всегда старалась не привлекать к себе излишнего внимания, избегала нездоровых слухов и сплетен о своей жизни. Это давало повод считать, что у них всё хорошо. Алексей не скрывал, сто у них, как и во всякой семье, бывают кризисы, но они преодолевают их вместе с Юлией. Теперь он дал повод Ковальчук усоомниться в верности супруга.

Накануне в микроблоге певицы Элины Чаги появилась видеозапись её зажигательных танцев с Алексеем Чумаковым. Артисты исполняли песню дуэтом, а Алексей нежно и страстно прижимал к себе партнёршу, не выпуская из руки микрофона.

«Это было не просто смело, это было ппц как смело», — многозначительно подписала ролик Элина

Поклонники и подписчики не могли пройти мимо такого прозрачного намёка и тут же сделал выводы. Некоторые ехидно отметили, что у Чумакова проснулись мужские инстинкты. Другие напомнили о жене, резонно предположив, что она не слишком обрадуется таким танцам.

«Спели красиво, а вот поступили — не очень», — написал один из пользователей.

Возможно, в семье наступил как раз один из тех кризисов, о которых ранее говорил Алексей. Поклонники артистов надеются, что он будет разрешать его, как и ранее, с супругой, а не в объятиях другой женщины. Недавно в одном из интервью Юлия вдруг заговорила о том, какими бы хотел видеть свои похороны.

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#женщины
#супруги
#певец
#певица
#семья
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«Недотягивает до стандартов»: Агата Муцениеце высмеяла Александра Петрова после успеха Юры Борисова в Голливуде
01 февраля 2025, 19:37

Александр Петров (фото: соцсети)

Юра Борисов сейчас является одной из самых обсуждаемых персон в сфере кинематографа после номинации на премию Оскар. Актриса Агата Муцениеце не упустила шанс прокомментировать успех коллеги и пошутить над Александром Петровым.
В сети активно не без иронии обсуждают, что рецептом покорения Голливуда является лысина, на которую якобы купились зарубежные критики в области кино. Конечно, речь идёт о Борисове и актёре Юрии Колокольникове, который тоже играет в американских картинах.

Именно так написала и Муцениеце, предложив свою формулу успеха российских актёров за рубежом.

«Шевелюра любое имя, кроме Юры, = 5% на получение роли в Голливуде», – отметила актриса, продемонстрировав своё чувство юмора.
К этому посту, помимо фотографий Борисова и Колокольникова, она приложила Александра Петрова, который давно мечтает о премии Оскар.

Подписчики в комментариях призвали Петрова побриться налысо, чтобы повторить успех коллег, поскольку пока он «недотягивает до стандартов».

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#кино
#актёр
#актриса
#премия оскар
#сша
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«Мужики готовы платить за отпуск со мной»: Волочкова прокомментировала слухи о романе с Марчеллом
Волочкова опровергла слухи о проплаченном романе с Марчелло
01 февраля 2025, 19:19

Анастасия Волочкова (фото: соцсети)

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о том, что она якобы оплатила отпуск своему Марчелло Абабию, чтобы тот исполнил роль нового ухажера. По ее словам, все это — лишь сплетни, которые распространяют о ней «недостойные существа».
«Это такой бред просто. Я была не в кондиции и даже не знаю, кто из моих гостей мог такую чушь нести. Зачем мне платить за мужика и делать вид, что мы с ним в отношениях. Да знаете сколько мужиков готовы мне заплатить, чтобы со мной хотя бы раз увидеться или полететь в отпуск? Это просто злые и завистливые языки пытаются оклеветать меня и не более того», — пояснила экс-прима Большого театра в беседе с Общественной Службой Новостей.
Волочкова также отметила, что оплачивать ли отпуск своим друзьям или нет — решать ей, это ее личное дело. Она добавила, что в ответ ей тоже делают много хорошего — дарят драгоценности, букеты цветов и осыпают комплиментами.
«Сплетни распускают недостойные существа, которые не могут себе позволить жить как я», — подчеркнула балерина.
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#деньги
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