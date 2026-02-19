Представители Долиной попросили закрыть судебные заседания по делу о мошенничестве
Народная артистка России Лариса Долина начала опасаться за свою безопасность после поступающих угроз от неизвестных людей. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По его данным, артистка переживает за свою жизнь и здоровье на фоне резонансного уголовного дела о мошенниках, которые ранее обманули Ларису Долину. В связи с этим представители певицы обратились с просьбой сделать судебные заседания закрытыми.
Как уточняется, соответствующее ходатайство связано именно с вопросами безопасности — сторона артистки считает, что публичность процесса может усилить давление и спровоцировать новые угрозы.
Ранее дело получило широкий общественный резонанс, а сама Лариса Долина неоднократно становилась объектом повышенного внимания СМИ и пользователей Сети.
