Достижения.рф

Представители Долиной попросили закрыть судебные заседания по делу о мошенничестве

Лариса Долина опасается за свою жизнь из-за угроз неизвестных
Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина начала опасаться за свою безопасность после поступающих угроз от неизвестных людей. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.



По его данным, артистка переживает за свою жизнь и здоровье на фоне резонансного уголовного дела о мошенниках, которые ранее обманули Ларису Долину. В связи с этим представители певицы обратились с просьбой сделать судебные заседания закрытыми.

Как уточняется, соответствующее ходатайство связано именно с вопросами безопасности — сторона артистки считает, что публичность процесса может усилить давление и спровоцировать новые угрозы.

Ранее дело получило широкий общественный резонанс, а сама Лариса Долина неоднократно становилась объектом повышенного внимания СМИ и пользователей Сети.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0