Представители Долиной попросили закрыть судебные заседания по делу о мошенничестве

19 февраля 2026, 14:01

Лариса Долина опасается за свою жизнь из-за угроз неизвестных

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина начала опасаться за свою безопасность после поступающих угроз от неизвестных людей. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.