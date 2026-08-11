Предстоящего концерта Моргенштерна* испугались в Литве

11 августа 2026, 11:13

Мэр Вильнюса заявил, что спецслужбы Литвы проверят Моргенштерна*

Алишер Моргенштерн* (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Власти Вильнюса запросили проверку в связи с планируемым концертом российского рэпера Алишера Моргенштерна*. Об этом стало известно 11 августа.