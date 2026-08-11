Предстоящего концерта Моргенштерна* испугались в Литве
Власти Вильнюса запросили проверку в связи с планируемым концертом российского рэпера Алишера Моргенштерна*. Об этом стало известно 11 августа.
Мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас обратился в Департамент государственной безопасности и полицию с просьбой оценить, не создает ли выступление артиста угрозу нацбезопасности страны. Соответствующее заявление градоначальник опубликовал на своей странице в Facebook**. Бенкунскас подчеркнул, что Моргенштерн* предпринимает уже четвертую попытку приехать с гастролями в Литву.
При этом рэпер, внесенный Украиной в перечень лиц, представляющих угрозу для ее нацбезопасности, «все еще не знает, чей Крым» и открыто выражал поддержку президенту России Владимиру Путину. В связи с этим мэр попросил спецслужбы и МВД проанализировать возможные риски для безопасности и общественного порядка и при необходимости запретить музыканту въезд в страну.
Концерт планировали на 31 октября. Бенкунскас назвал его «абсурдом и насмешкой над литовским государством».
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