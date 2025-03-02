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«Он был мерзким»: Андрей Кончаловский унизил голливудскую звезду ради Юлии Высоцкой

Андрей Кончаловский унизил Эмили Блант ради Юлии Высоцкой
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Эмили Блант стала знаменитой после выхода на экраны фильма «Дьявол носит Prada». Но даже на пике популярности она не может забыть встречу с российским режиссёром Андреем Кончаловским, который оставил в её душе рану во время проб в его картину «Лев зимой».
Блант делилась, что на площадке царила холодная атмосфера, а поведение кинодеятеля было возмутительным.

«Царила женоненавистническая атмосфера. Я помню, как была раздавлена, когда всё закончилось. Это было ужасно, чувствуешь себя ничтожеством в такой момент… Я просто должна сказать, что он был мерзким... Он был невероятно жесток. Мне казалось, что он специально пытался сбить меня с толку, создать стрессовую атмосферу. Это был момент, когда я почувствовала, что меня просто унижают», – рассказала Блант.
В результате Кончаловский не назначил Блант на роль, а вместо неё утвердил свою супругу Юлию Высоцкую.

К слову, не только Эмили жалуется на поведение режиссёра. Польская актриса Беата Тышкевич рассказывала, что Кончаловский якобы не только давил на её психику, но и влепил ей по итогу пощёчину.

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#супруги
«Хотел доказать»: Дима Билан рассказал, почему стал заниматься музыкой
Билан заявил, что построить карьеру ему помогла первая любовь
02 марта 2025, 20:02

Дима Билан (фото: Telegram @bilanofficial)

Дима Билан на вручении музыкальной премии «Виктория-2025» рассказал журналистам трогательную историю со времён учёбы в школе. Именно это помогло ему построить карьеру в шоу-бизнесе.
Как оказалось, Дима всегда стремился стать лучше, чтобы доказать своей школьной любви, что чего-то стоит. В дальнейшем, такая стратегия очень помогала артисту.

«Поступил, приехал в Москву я ради того, чтобы доказать, что я сильный, своей любви школьной. Учился, доказывал первой своей девушке, второй, третьей. Вот мой стимул, для меня это было очень важно, я должен был что-то из себя представлять. Так долго боролся за это первое место, так долго всем этим занимался, что в какой-то степени увлёкся, так что теперь пора подумать о каких-то фундаментальных историях личного характера», – поделился заслуженный артист России в беседе с NEWS.ru.
Также Билан рассказал, что его идеал девушки мешает ему в личной жизни.

«Этот идеал мне даже мешает по жизни, потому что это такая яркая вспышка на всю жизнь. Было три колоссальных любви, просто бесконечных, которые я пытаюсь нащупать в сегодняшнем дне», – признался исполнитель.
43-летний Дима Билан никогда не был женат, у него нет детей. Известно, что певец состоял в отношениях с моделью Еленой Кулецкой и бывшей участницей t.A.T.u. Юлей Волковой.

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#певец
#жизнь
#артист
#отношения
#шоу-бизнес
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«Пластмассовые серёжки и деревянные бусы»: внучка Светланы Светличной высказалась о многомиллионном наследстве звезды
02 марта 2025, 18:39

Светлана Светличная (фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Внучка Светланы Светличной прокомментировала сообщения о многомиллионном наследстве актрисы.
Мария Ивашова опровергла эти сведения, отметив, что у звезды «Бриллиантовой руки» не было даже дорогих украшений.

«Недавно поливала цветы в её квартире, нашла коробочку с украшениями. Там лежала одно маленькое серебряное колечко. Оно мне даже на мизинец не надевается. На нем написано „Спаси и сохрани“, а остальное всё — пластмассовые серёжки и деревянные бусы», – отметила внучка Светличной.
Напомним, что Светланы Светличной не стало 16 ноября прошлого года. Ей было 84 года. Причиной смерти назвали сердечно-сосудистую недостаточность, которая развилась на фоне онкологического заболевания.

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#наследство
#украшения
#актриса
#смерть
#семья
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Актер сериала «Следователь Протасов» Анатолий Котенёв: измена молодой жене, жизнь на две семьи 12 лет и счастье после развода
02 марта 2025, 17:19

Анатолий Котенёв (Фото: скриншот т/с «Следователь Протасов» ТК НТВ)

Советский, белорусский и российский актёр театра и кино Анатолий Котенёв — любимец многих женщин. На пути к славе актёр преодолел немало препятствий, при этом поддерживали его сразу две женщины: жена и любовница. О творческом пути и личной жизни актёра читайте в материале «Радио 1».


На пути к славе


Анатолий Котенёв (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» ТК Россия 1)

Анатолий Котенёв родился 25 сентября 1958 года в Сухуми Абхазской АССР. Родители будущего актёра были совсем не из творческой среды: отец — машинист, а мама — воспитатель в детском саду. Через год после рождения Анатолия семья переехала в Невинномысск Ставропольского края. Будущий любимец публики увлёкся театром ещё будучи школьником.

По завершении обучения в школе Котенёв устроился на предприятие, где освоил специальность токаря-расточника. Спустя некоторое время он стал студентом Свердловского театрального училища. На первом же курсе Анатолия призвали на военную службу в ряды Советской армии. Но и там актёрская практика продолжалась, он много играл в армейских постановках.

После службы Котенёв решил продолжить образование в Москве. В 1980 году он стал студентом театрального вуза, а в 1984 году успешно завершил обучение на актёрском факультете Школы-студии (института) имени В. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А. П. Чехова.

После получения высшего образования молодой актёр предпринял попытку найти работу в одном из театров Москвы, но везде требовалась московская прописка, которой у Котенёва не было. Когда актёру поступило приглашение о трудоустройстве от Минского театра-студии в Белоруссии, он согласился. С тех пор артист вынужденно жил на 2 страны.

В 1984 году Анатолий Котенёв, будучи студентом, впервые появился на экране в трёхсерийном телевизионном фильме «Неизвестный солдат». Спустя год он сыграл в фильме «Матрос Железняк». После было множество работ в фильмах, в том числе «Отряд специального назначения», «Сержант», «Дежа вю», «Свой крест», «Человек со свалки», «Четвертая планета», «Из ада в ад», «Охота жить», «Побег из Гулага», «Между жизнью и смертью», «Благословите женщину», «Ундина», «Красная площадь», «Счастливы вместе», «Последняя исповедь», «По разным берегам», «Беспринципные», «Уличное правосудие», «Чистосердечное призвание», «Ловец снов». Всего фильмография актёра насчитывает более 170 работ.


Личная жизнь


Анатолий Котенёв и Светлана Боровская (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» ТК Россия 1)

Свою супругу Светлану Боровскую Котенёв встретил в Белоруссии. 31-летний актёр познакомился с 19-летней студенткой театрального вуза в театре, где он тогда трудился. В 1989 году Светлана и Анатолий официально оформили свои отношения, и в семье родился старший сын Владимир. Спустя некоторое время Советский Союз прекратил своё существование, и Котенев столкнулся с проблемой поиска работы. Чтобы обеспечить свою семью, он даже начал заниматься изготовлением ювелирных изделий.

Со временем ситуация с работой стабилизировалась, и Анатолий смог вернуться в актерскую профессию. В 1998 году в семье появился второй сын Клим. Актер во всех интервью отзывался о супруге самыми теплыми словами. Но в 2014 году Боровская подала на развод.

Как оказалось, Анатолий Котенёв 12 лет изменял супруге и жил на 2 семьи. Светлана знала о другой женщине, но до последнего надеялась сохранить семью.

«Я начал встречаться с другой девушкой. Мир не без добрых людей. Ей рассказывали про меня. Порой я просто прятал от жены глаза. Когда жена меня видела, мне кажется, она всё понимала, потому что у меня уже были отношения с другой женщиной. Я стал приезжать домой как нашкодивший кот, как говорится, как побитая собака: прятал глаза — боялся Свете в глаза смотреть. Света поставила точку в наших отношениях», — цитирует слова Котенёва KP.ru.

Котенёв покинул дом, оставив всё имущество жене и детям. Он искренне раскаялся в своих действиях, но это не помогло сохранить дружеские отношения с бывшей супругой.

Анатолий Котенёв и Елена Карпович (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» ТК Россия 1)

После развода актер ушел к актрисе Елене Карпович. Пара познакомилась в 2003 на съемках сериала «Ундина», и это была большая любовь и сложная жизнь на две страны и семьи. Развод открыл двери для новых возможностей с любимой женщиной. Карпович моложе Котенёва на 17 лет, но это не имеет значения для счастья. В 2019 году у супругов появилась дочка Соня, а в 2021 году они официально оформили свои отношения.

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Новые работы актера


Сейчас Анатолий Котенёв живёт в Москве со своей супругой и дочкой. В данный момент актёр активно занят в киноиндустрии России, но при этом считает себя белорусским актёром. В 2024 году на экраны вышли фильмы с участием Котенёва «Варшава’21», «Командир», «Молодёжка. Новая смена». В 2025 году планируются к выпуску картины «Смешная история» и «Золотой дубль».


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Скончался фронтмен группы New York Dolls Дэвид Йохансен
02 марта 2025, 16:52

Фото: iStock/ NetPix

На 76 году жизни от рака головного мозга умер Дэвид Йохансен, фронтмен легендарной глэм-рок группы New York Dolls. Музыкант ушел из жизни дома, в окружении родных — супруги Мару Хеннесси и дочери Лии. Информация о смерти артиста появилась на сайте Pitchfork, который ранее использовался для сбора средств на лечение звезды.
Десять лет рок-артист боролся с онкологией. Еще в феврале 2025 года Йохансен сломал позвоночник. Дочь артиста в то время организовала сбор средств для оплаты лечения и ухода.

Дэвид Йохансен появился на свет в 1950 году в Нью-Йорке. Музыкант часто с теплотой вспоминал о своем детстве, которое прошло в этом районе.

Музыкальная карьера Йохансена началась в старших классах, когда артист хотел попасть на бурную нью-йоркскую рок-сцену. В начале 1970-х Дэвид присоединился к группе New York Dolls в качестве вокалиста. Первые две пластинки музыкального коллектива считают наиболее известными в ее истории. В 1975 группа распалась и воссоединилась только в начале 2000-х — она просуществовала до 2011 года.

Дэвид Йохансен успешно развивался в одиночку, давал концерты и записывал альбомы вне группы. Артист успел себя проявить и в качестве актера кино — он снимался в более 50 фильмах и сериалах.

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#смерть
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#артист
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«Прячем»: Иосиф Пригожин отрывается с домработницей, пока Валерии нет дома
02 марта 2025, 16:38

Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Telegram @iosifprigozhin)

Валерия не только звезда на сцене, но ещё и хорошая хозяйка. Каждое утро она сама готовит завтрак себе и супругу.
Вот только продюсер не в восторге от кулинарных изысков, которые основаны на правильном питании. Иосиф Пригожин требует мяса и колбасы, а Валерия подаёт ему диетические блюда. К тому же, в холодильнике, по его заверению, шаром покати.

«Люди посмотрят на наш холодильник и скажут, что это звезды в бедноте», – заявил Пригожин.
В ответ на это Валерия поспешила не согласится с мужем и подчеркнула, что в холодильнике есть котлеты, пюре, буженина из индейки, отварные яйца, тефтельки на пару, гречка, овощи и фрукты.

При этом певица добавила, что колбас и пельменей у них не найти, поскольку «отраву» супруги не едят.

На это заявление Пригожин лишь плотоядно облизнулся и раскрыл семейную тайну. Оказывается, домработница Анджела потворствует его страсти к вредной пище. Она балует его жареной картошкой с котлетами, пока Валерии нет дома. Заговорщики прячут запрещённую еду от артистки, которая заботится о здоровье супруга.

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