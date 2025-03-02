«Он был мерзким»: Андрей Кончаловский унизил голливудскую звезду ради Юлии Высоцкой

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Актриса Эмили Блант стала знаменитой после выхода на экраны фильма «Дьявол носит Prada». Но даже на пике популярности она не может забыть встречу с российским режиссёром Андреем Кончаловским, который оставил в её душе рану во время проб в его картину «Лев зимой».
Блант делилась, что на площадке царила холодная атмосфера, а поведение кинодеятеля было возмутительным.
К слову, не только Эмили жалуется на поведение режиссёра. Польская актриса Беата Тышкевич рассказывала, что Кончаловский якобы не только давил на её психику, но и влепил ей по итогу пощёчину.
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«Царила женоненавистническая атмосфера. Я помню, как была раздавлена, когда всё закончилось. Это было ужасно, чувствуешь себя ничтожеством в такой момент… Я просто должна сказать, что он был мерзким... Он был невероятно жесток. Мне казалось, что он специально пытался сбить меня с толку, создать стрессовую атмосферу. Это был момент, когда я почувствовала, что меня просто унижают», – рассказала Блант.В результате Кончаловский не назначил Блант на роль, а вместо неё утвердил свою супругу Юлию Высоцкую.
К слову, не только Эмили жалуется на поведение режиссёра. Польская актриса Беата Тышкевич рассказывала, что Кончаловский якобы не только давил на её психику, но и влепил ей по итогу пощёчину.
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Анастасия Чинкова