Прекратили уголовное дело в отношении мужа Елены Блиновской
Адвокат заявила, что дело в отношении мужа Елены Блиновской прекратили
Уголовное дело в отношении Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов, прекратили. Об этом сообщила его адвокат.
Она также сообщила, что в Верховный суд РФ подали жалобу на приговор Елены Блиновской. Защита Алексея Блиновского просит отменить все вынесенные по делу судебные акты и вернуть материалы в суд первой инстанции. Жалобу в Верховный суд подали также сама Блиновская и её родители.
«Уголовное дело в отношении Алексея Блиновского прекращено», — цитирует источник РИА Новости.Весной 2024 года Алексей Блиновский заключил контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ и отправился в зону проведения СВО. Производство по его делу приостановили.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима, штрафу в 1 млн рублей и запрету заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 года. Её признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, освободив от ответственности за неуплату налогов в связи с истечением срока давности. Суд также взыскал в доход государства арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 млн рублей. Блиновская отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области.