Прекратили уголовное дело в отношении мужа Елены Блиновской

07 ноября 2026, 13:39

Адвокат заявила, что дело в отношении мужа Елены Блиновской прекратили

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Уголовное дело в отношении Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов, прекратили. Об этом сообщила его адвокат.





Она также сообщила, что в Верховный суд РФ подали жалобу на приговор Елены Блиновской. Защита Алексея Блиновского просит отменить все вынесенные по делу судебные акты и вернуть материалы в суд первой инстанции. Жалобу в Верховный суд подали также сама Блиновская и её родители.





«Уголовное дело в отношении Алексея Блиновского прекращено», — цитирует источник РИА Новости.