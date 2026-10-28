Премиальные места за £3 тысячи: Максим Галкин* посетил церемонию «Золотого мяча» в Лондоне
Максим Галкин* посетил церемонию вручения футбольной награды «Золотой мяч» в Лондоне. По данным SHOT, комик прилетел в Великобританию после того, как ему запретили выступать в Стамбуле. Одним из самых крупных расходов на поездку, как утверждает издание, стал билет на торжественное мероприятие.
Галкин* занял место категории Premium в партере, недалеко от сцены. Стоимость такого билета составляла около трёх тысяч фунтов стерлингов — примерно 322 тысячи рублей. Дополнительно артисту пришлось оплатить перелёт в Лондон, поэтому общая сумма расходов на поездку могла оказаться выше указанной стоимости билета.
Во время церемонии комик сфотографировался с главной наградой вечера — «Золотым мячом», а также сделал снимок на красной дорожке. При этом его присутствие на мероприятии не привлекло особого внимания окружающих.
На церемонию также приехали другие известные россияне, в том числе бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин и экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий. Их образы активно обсуждали пользователи социальных сетей.
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