Премиальные места за £3 тысячи: Максим Галкин* посетил церемонию «Золотого мяча» в Лондоне

28 октября 2026, 16:58

Галкин* потратил около 350 тысяч рублей на билет на «Золотой мяч» в Лондоне

Максим Галкин* (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)

Максим Галкин* посетил церемонию вручения футбольной награды «Золотой мяч» в Лондоне. По данным SHOT, комик прилетел в Великобританию после того, как ему запретили выступать в Стамбуле. Одним из самых крупных расходов на поездку, как утверждает издание, стал билет на торжественное мероприятие.