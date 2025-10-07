Пресненский суд Москвы заочно приговорил телеведущую Лазареву* к 7 годам колонии
Пресненский суд Москвы заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Суд установил, что в феврале 2025 года Лазарева* дважды на своем Telegram-канале «Лазарева тут!» распространяла материалы без обязательной пометки иностранного агента. Роскомнадзор зафиксировал нарушение и направил материалы в правоохранительные органы, что привело к возбуждению уголовного дела. Ранее телеведущая уже дважды привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения, однако штрафы она не оплатила.
Ранее адвокат Лазаревой* заявил, что артистка не признает вину. Еще 16 июля Пресненский суд заочно арестовал телеведущую, однако Московский городской суд отменил арест и направил дело на повторное рассмотрение.
