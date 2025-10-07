Пресненский суд Москвы заочно приговорил телеведущую Лазареву* к 7 годам колонии

07 октября 2025, 11:35

Татьяна Лазарева* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Пресненский суд Москвы заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.