Пресс-служба Первого канала объяснила отсутствие песен Юты и SHAMAN на концерте 23 февраля

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Пресс-служба Первого канала ответила на жалобы певицы Юты.
Как сообщает издание NEWS.ru, 23 февраля вечером Юта выразила недовольство в социальных сетях по поводу того, что ее выступление на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, не вошло в телетрансляцию. Позже стало известно, что аналогичная судьба постигла и номер SHAMANа с песней «Небо славян».
Представители Первого канала отметили, что исключение выступлений связано с ограничениями по времени.
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Представители Первого канала отметили, что исключение выступлений связано с ограничениями по времени.
«Мы с уважением относимся к Юте и понимаем ее эмоциональную реакцию на то, что ее песня не попала в эфирную версию концерта 23 февраля, как и некоторые другие замечательные композиции талантливых артистов. Полная версия концерта просто не могла быть размещена между 18-часовыми новостями и воскресной программой „Время“», — заявили в пресс-службе канала.Читайте также:
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Анастасия Хохлова