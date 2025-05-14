«Превозносят наркомана. Это же дебилы»: отец Децла раскритиковал поклонников покойного Паши Техника

Александр Толмацкий (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Российский продюсер Александр Толмацкий, отец покойного рэпера Децла, обрушился с критикой на поклонников Паши Техника, посетивших его похороны. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«У меня вызывают страшный негатив ребята, которые хайпятся на истории с запрещенными веществами. Особенно в свете последних событий, когда наркомана превозносят и делают из него идола — это отвратительно!», — возмутился Толмацкий.Также он подчеркнул опасность восхваления рэпера среди молодежи:
«За ним же идет молодое поколение, а это самое страшное, что может произойти. Вклад чего [он внес в индустрию]? Продажи наркотиков?»Кроме того, Толмацкий провел параллель с судьбой собственного сына:
«К тому, что мой Кирилл дожил всего до 35 лет, привели его вредные привычки!»Однако особое недовольство у продюсера вызвала медийная шумиха вокруг похорон Паши Техника:
«Вы посмотрите, кто был на похоронах? Это же дебилы! И дебилы те, кто прямую трансляцию вел! Я бы прошелся по этим СМИ с совковой лопатой и оштрафовал за пропаганду наркотиков».Читайте также:
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