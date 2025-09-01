Достижения.рф

Чета Дибровых привела детей в школу

В сети опубликовано видео с приведшим детей в школу Дибровым на 1 сентября
Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Дмитрий и Полина Дибровы привели детей в школу на 1 сентября. Соответствующие кадры публикует ряд Telegram-каналов.



На записи видно внушительное количество людей и украшенную шариками сцену. Телеведущий выбрал для мероприятия классический костюм — черный пиджак и белую рубашку. Элегантности звезде экрана придали темные очки.

Полина оделась попроще: синяя майка, джинсовые шорты, белые кроссовки и все те же темные очки. Некоторые обозреватели в шутку задались вопросом, где же бизнесмен Роман Товстик. Также в шутку они поинтересовались, не спрятался ли мужчина в кустах с кофеваркой.

Ранее знаменитости раскрыли свои школьные прозвища на 1 сентября.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0