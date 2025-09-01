Чета Дибровых привела детей в школу
Дмитрий и Полина Дибровы привели детей в школу на 1 сентября. Соответствующие кадры публикует ряд Telegram-каналов.
На записи видно внушительное количество людей и украшенную шариками сцену. Телеведущий выбрал для мероприятия классический костюм — черный пиджак и белую рубашку. Элегантности звезде экрана придали темные очки.
Полина оделась попроще: синяя майка, джинсовые шорты, белые кроссовки и все те же темные очки. Некоторые обозреватели в шутку задались вопросом, где же бизнесмен Роман Товстик. Также в шутку они поинтересовались, не спрятался ли мужчина в кустах с кофеваркой.
Ранее знаменитости раскрыли свои школьные прозвища на 1 сентября.
Читайте также: