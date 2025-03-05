Стало известно, когда 38-летняя певица Леди Гага планирует стать мамой

Леди Гага (Фото: Инстаграм* @ladygaga)
Американская певица Леди Гага хотела бы в скором времени родить первенца. Подруга 38-летней артистки призналась — она планирует забеременеть уже в этом году, если все сложится удачно. Ее цитирует издание Life and Style.
Зимой исполнительница откровенно побеседовала с журналистами и заявила о своей готовности стать мамой, но она не раскрывала, когда хочет родить. Об этом рассказал источник из окружения артистки. Инсайдер подчеркнул, что Гага не собирается откладывать беременность, тем более, что ее жених тоже готов к пополнению в семье.
Подруга Леди Гаги отметила, что исполнительница уверена в Майкле Полански и знает — он будет прекрасным папой. В настоящее время возлюбленные обсуждают, каким будет малыш и его будущее. Взгляды на воспитание у пары сходятся, оба не желают ограничивать свободу ребенка. К тому же Гага и Полански выбирают интерьеры детской. Певица не хочет, чтобы в комнате были привычные голубые и розовые цвета.
Кстати, летом 2025 года исполнительницу хита «Bad Romance» уже подозревали в беременности. На фотографиях папарацци она была с заметно округлившимся животом. Но выяснилось, что изменения во внешности произошли из-за набора веса.
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Подруга Леди Гаги отметила, что исполнительница уверена в Майкле Полански и знает — он будет прекрасным папой. В настоящее время возлюбленные обсуждают, каким будет малыш и его будущее. Взгляды на воспитание у пары сходятся, оба не желают ограничивать свободу ребенка. К тому же Гага и Полански выбирают интерьеры детской. Певица не хочет, чтобы в комнате были привычные голубые и розовые цвета.
Кстати, летом 2025 года исполнительницу хита «Bad Romance» уже подозревали в беременности. На фотографиях папарацци она была с заметно округлившимся животом. Но выяснилось, что изменения во внешности произошли из-за набора веса.
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Ольга Енгалычева